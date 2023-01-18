«Это отвлекает. Успокаивает»

На «Служебный роман» в Театре Драмы собрался полный зал. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловском государственном академическом театре драмы показали спектакль «Служебный роман» для членов семей военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. Это уже не первое мероприятие взаимопомощи в рамках всероссийской акции #МыВместе.

На спектакле по известной пьесе Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова побывали около 700 человек. Коллектив Свердловского театра драмы специально вышел с каникул на один день раньше, чтобы показать постановку. Для представления был выбран популярный «Служебный роман», премьера которого состоялась в конце 2021 года.

– Этот спектакль вызывает у публики большой интерес, – отметил гендиректор театра Алексей Бадаев. – Многие идут сравнить его с фильмом, кто-то – увидеть совершенного другое. В семьях наших сотрудников тоже есть участники спецоперации. Мы понимаем, насколько им сейчас непросто. Мы не хотим оставаться в стороне, хотим поддержать их, чем сможем. К нам в принципе поступает много писем от разных организаций с просьбой о благотворительности, мы всегда выделяем несколько мест. В данном случае запрос был так велик, что мы решили сделать благотворительным целый спектакль.

Алексей Бадаев также отметил, что в случае положительного отклика такую практику театр может продолжить. Напомним, что к проекту, организованному при содействии движения #МыВместе, уже присоединились Свердловская филармония, Екатеринбургский цирк, Свердловский театр музыкальной комедии.

Спектакль «Служебный роман» полный зал встретил бурными аплодисментами. Хотя родные участников специальной военной операции в вечер показа немногословны, но сходятся во мнении, что подобные мероприятия просто необходимы.

– Я здесь вместе с мужем. Он попал под обстрел на Украине и долгое время находился на реабилитации, сейчас восстановительный процесс продолжается, – поделилась своими эмоциями Виктория, пришедшая на спектакль. – Такие мероприятия обязательно нужно проводить, чтобы семьи чувствовали себя здесь нужными. Это отвлекает от плохих мыслей, от переживаний. Успокаивает. Я сама могу это сказать.

Добавим, что дети мобилизованных свердловчан также могут бесплатно посещать игровые комнаты в торгово-развлекательных центрах. К акции уже подключились предприниматели из Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Серовского и Березовского городских округов, Режа и Асбеста. Информация с адресами собрана на интерактивной карте (добавить qr код – https://yandex.ru/maps/?ll=60.860659%2C57.243880&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3A44229be87d28f3541df07d13e073678c80d1ca67d360787ff306607162f12522&utm_source=share&z=8).