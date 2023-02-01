Давайте меняться гастролями

С Алтая – на Урал. Рубцовский драматический театр привезет в Серов яркие спектакли. Один из них – «Небеса подождут» Чарльза Гилфорда. Фото: Рубцовский драматический театр/rubdramteatr.ru

Стали известны участники федеральной программы Министерства культуры Российской Федерации «Большие гастроли». На участие всего было подано 477 заявок. Экспертная комиссия отобрала 247 театров. Из них – восемь коллективов из Свердловской области.

Программа «Большие гастроли» стартовала в 2014 году. Проект был призван объединить и сформировать единое культурное пространство страны, расширить рамки творческого взаимодействия театральных коллективов и привлечь новых зрителей. Программа «Большие гастроли» реализуется в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры Российской Федерации

Проект стал сразу же расширяться. В какой-то момент стало ясно, что масштабную афишу следует поделить на несколько направлений: федеральная (когда на гастроли отправляются ведущие столичные коллективы), межрегиональная (гастроли между субъектами, чаще всего обменные) и спектакли для детей и молодежи (кукольные, молодежные и театры юного зрителя, тоже обменные гастроли). Есть еще зарубежная программа, студенческая, с негосударственными театрами, а также проект «Мы – Россия», где представлены национальные коллективы.

Особенность проекта в том, что благодаря государственной поддержке театры имеют возможность привезти в другие города свои большие спектакли – с полным актерским составом, костюмами и полноценными декорациями.

Свердловские учреждения представлены в нескольких направлениях. Так, «Урал Опера Балет» попал в «Ведущие театры». Здесь 28 коллективов, среди которых, например, Государственный академический театр им. Вахтангова, Александринский театр, БДТ им. Товстоногова и другие ведущие театры страны.

В «Урал Опера Балете» корреспонденту «Облгазеты» пояснили, что пока еще идут процессы согласования с принимающей стороной. По предварительной информации, екатеринбургский театр в июне отправится на гастроли в Красноярск – в местный Государственный театр оперы и балета имени Д. А. Хворостовского, где, вероятно, покажет спектакли «Турандот» и «Ромео и Джульетта». Красноярский коллектив, в свою очередь, должен приехать с обменными гастролями в Екатеринбург. Программа их показов пока неизвестна.

Межрегиональное направление программы «Большие гастроли» – одно из самых масштабных. В 2023 году участие в ней примут 99 коллективов. От Свердловской области там представлены Нижнетагильский драматический театр имени Д. Н. Мамина-Сибиряка, Серовский театр драмы им. А.П. Чехова и Театр музыки, драмы и комедии Новоуральского городского округа.

В Серове «Облгазете» пояснили, что обменные гастроли будут с Рубцовским драматическим театром (Алтайский край). Труппа серовского театра отправится в Рубцовск в октябре. А гости с Алтая ранее приедут с гастролями на Урал. Рубцовский драматический театр покажет в Серове три спектакля – «Палата бизнес-класса», «Небеса подождут» и «Аленький цветочек».

– Такой культурный обмен даст возможность познакомиться с репертуаром других театров, актеры получат новый стимул для творчества, приобретут уникальный профессиональный опыт. А зрители других городов смогут увидеть лучшие спектакли гастролеров, – сказал директор Рубцовского драматического театра Станислав Спивак.

Театр музыки, драмы и комедии Новоуральского городского округа в апреле примет у себя Чувашский государственный театр оперы и балета, а в мае отправится с ответным визитом в Чебоксары. В Нижний Тагил в сентябре приедет Кинешемский драматический театр им. А.Н. Островского и покажет сразу пять спектаклей.

В направление для детей и молодежи программы «Большие гастроли» вошли Екатеринбургский и Новоуральский театры кукол.

– У нас будут обменные гастроли с Воронежским государственным театром кукол, – рассказал «Облгазете» директор Екатеринбургского театра кукол Петр Стражников. – Договор еще не подписан, но они к нам должны приехать в самом начале октября. А мы к ним уже в мае. Участие в программе подразумевает оплату проезда, провоз декораций и небольшие гонорары. Самому театру, и не только нашему, своими средствами без поддержки это не по силами. Предварительно мы оговорили те спектакли, которые повезем друг другу. Предварительно мы покажем «Гоголь. Триптих» (Спектакль номинирован на Национальную премию «Золотая Маска». – Прим. «ОГ»), «Пиноккио» и «Колобка».

Новоуральский театр кукол в сентябре примет коллег из театра юного зрителя «Саби» (Владикавказ), а в октябре посетит столицу Северной Осетии с ответным визитом.

Кроме того, впервые на «Большие гастроли» по направлению «Негосударственные театры» отправится екатеринбургский Танцевальный театр «ФОРА». В программе «Мы – Россия», куда входят национальные коллективы, участие примет Уральский русский народный хор. Предварительно хор выступит в Ижевске. Всего в этом направлении туры состоятся в 81 регионе и 216 городах и населенных пунктах Российской Федерации.