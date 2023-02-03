Знаковый для Ирбитской драмы портрет Островского в день рождения театра перенесли на время реконструкции в музей. Даже этот «рабочий момент» организовали красиво, интересно для горожан. Театр же! Фото предоставлено А. Фукаловым.

В книге «На Ирбитских подмостках» (2011) одна из глав, посвященная беспрецедентному рождению и становлению Ирбитского театра в XIX веке, называется «Безумцы или герои?». Сегодня у коллектива условия не легче: идет реконструкция здания старейшего на Урале театра. Как работает театр в «походных условиях»? К чему обязывает имя драматурга ОСТРОВСКОГО? Чем открыл театр Год Островского в России и какие проекты планирует? Об этом в день рождения Ирбитского театра рассказал «ОГ» его главный режиссер Александр ФУКАЛОВ.

– Александр, последний раз мы виделись в 2021-м: «ОГ» приезжала на 175-летний юбилей Ирбитской драмы. Сегодня старейший на Урале «градообразующий театр» отмечает день рождения вне родных стен – идет масштабная реконструкция здания театра, являющегося объектом культурного наследия регионального значения. Но, судя по вашей афише, творческая жизнь ничуть не остановилась. Как работается в «походных условиях»?

– Помните огромный портрет Островского в фойе театра? 1 февраля мы его бережно сняли и, пока идет реконструкция, передали на хранение в Музей изобразительных искусств. Островский «преодолел» пару кварталов – по поводу «новоселья» драматурга и дня рождения театра в городе состоялся небольшой театрализованный митинг с участием официальных лиц и персонажей Островского. А вечером мы пригласили друзей, поклонников на праздник по нашему нынешнему адресу – в здание бывшего казначейства, где показали 15-минутный фильм, этакое отчетное видео о том, как прожили минувший год. А он был насыщенным. За год поставили шесть полноценных спектаклей – и очень разных: драма «Поздняя любовь» Островского, комедия «Угонщица» Алексея Еньшина, «О любви и прочих бесах» – скерцо-фантазия на колумбийские темы Маркеса, сказка «Путешествие в Накситраллию»… Состоялись три знаковые поездки: впервые за много лет – выступление в Центральном доме актера в Москве, международный фестиваль в Мичуринске «На родине Владимира Зельдина», обменные гастроли с Камерным театром в Екатеринбурге. В рамках Ирбитской ярмарки дебютировал фестиваль ландшафтного театра «Ирбея»: пока было три театра-участника, но у других уже возник интерес… А еще в этом «отчетном» фильме мы рассказали о значимых личных событиях года: главный художник театра, почетный гражданин Ирбита Виктор Моор удостоен золотой медали «Духовность. Традиции. Мастерство» Союза художников России. Наш звукорежиссер Егор Свяжин женился, а я (улыбается) закончил магистратуру в Российском государственном институте сценических искусств и могу теперь полностью отдать себя театру.

Градообразующий театр

– Не случайно упомянула – «градообразующий театр». Так уж распорядилась история, что город возник от Ирбитской ярмарки, в коей театральные развлечения были призваны скрасить труды тяжкие, снять напряжение от торговых потуг. А потому во все времена у ирбитчан особое отношение к театру…

– Сейчас – тем более. Не поверите: глава городского округа «город Ирбит» Николай Вениаминович Юдин, постоянный театральный зритель, будучи в январе в отпуске в Санкт-Петербурге, посмотрел «Грозу» в Большом драматическом театре, а потом в соцсетях написал: «В этом году в Ирбите будем широко отмечать 200-летие Александра Николаевича Островского. К юбилейным мероприятиям присоединятся библиотеки, музеи города и, конечно, Ирбитский драматический театр, который с 1950 года носит имя прославленного русского драматурга. Так что вопроса, на какой спектакль пойти с семьей, просто не стояло… Театр же и сам произвел неизгладимое впечатление. Уверен, наш Ирбитский драматический после ремонта будет выглядеть таким же прекрасным». Вселяет уверенность и надежду! Но пока реконструкция продолжается (запланированное окончание работ – 2024 год), всю театральную жизнь пришлось адаптировать под новую площадку – здание бывшего банка. Оно, слов нет, – достояние истории Ирбита, в нем даже сохранились некоторые раритеты – печь, часы, сейф. Но при этом памятник архитектуры, конечно же, требует уважительного к себе отношения: гвоздь так просто не забьешь… А нам, например, нужны штанкеты для сценических фонарей. В общем, проблемы были, но благодаря нашей постановочной части, Виктору Александровичу Моору, все спектакли постепенно переносятся с большой сцены сюда. Освоились, работаем. Кстати (улыбается), не возражаем, если бы после реконструкции и нашего возращения на родную площадку это здание оставили бы за театром. Можно проводить здесь камерные инструментальные или литературные вечера, можно – выставки. Или создать здесь, на втором этаже, Музей театрального дела на Урале – идея давно требует воплощения. Вообще, идей много. Дело – за решением и поддержкой города и губернатора.

В любом случае это вопрос будущего. А пока главное для театра и города событие – в свой день рождения на этой неделе мы официально, торжественно открыли Год Островского.

«Играть Островского в интерьерах его эпохи – отдельное удовольствие»

– Похоже, Год Островского, объявленный Президентом России в связи с юбилеем драматурга, вы открыли первыми в области?

– Ну так положение обязывает. Точнее – имя, которое носит театр. Сегодня в репертуаре – три спектакля по пьесам Александра Островского: «Поздняя любовь», «Свои люди – сочтемся», «Не все коту масленица». «Свои люди…» удалось даже сыграть в старинном здании Пассажа, в исторических торговых галереях и в тех купеческих интерьерах, которые сохраняет Ирбитский историко-этнографический музей. А играть героев Островского в интерьерах его времени – это, скажу я вам, отдельное удовольствие… Однако в юбилейный год драматурга хочется, конечно же, предпринять нечто неординарное, масштабное, запоминающееся. Вместе с Историко-этнографическим музеем, Ирбитской центральной городской библиотекой, телекомпанией «НТС-Ирбит», Музеем изобразительных искусств театр начинает проект «Наш современник Александр Островский». Цикл познавательных, театрализованных видеороликов, с комментариями историков и этнографов, представлением музейных экспонатов XIX века и рассказом об их родословной, этимологии – позволит затронуть целый комплекс вопросов архитектуры, быта, семейных отношений эпохи Островского. При этом каждый раз будет сделана параллель с веком нынешним.

– Ну да, вы же акцентируете – «наш современник»…

– Именно! И это не для красного словца сделано. Посмотрите, как много похожего! Местами жизнь словно по второму кругу пошла. Одна из первых пьес Александра Островского «Банкрут» написана в середине XIX века. Но, когда в 2002 году, спустя полтора столетия, был принят федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» – сколько похожих героев обнаружилось?! Это первое. Второе: вспомните хотя бы по книгам-фильмам обычные купеческие дома. На первом этаже – торговая лавка, на втором – жилое помещение, квартира. В 1990-е нечто подобное стало происходить с большинством зданий – выкупались первые этажи, и сегодня на них повсеместно – магазины, лавки, кафе. Если же вспомнить первый монолог Липочки из того же «Банкрута» с ее ожиданием, когда кавалеры пригласят на танец, – так это один в один нынешняя дискотека. А если почитать описание нравов жителей волжских городов (драматург проехал однажды от истоков Волги до Нижнего Новгорода) – так они мало чем отличаются от нынешних нравов. Кроме того, Островский жил во времена правления Александра II, в эпоху его реформ – судебной, образования, местного самоуправления. Главными фигурами в уральской глубинке становились постепенно уже не купцы, а заводчики, предприниматели, золотодобытчики…

О том, что такое вексель, какую роль играла тогда реклама, во имя чего собиралось купеческое собрание, – об этом и многом другом, с параллелями от века Островского до XXI века, и будут создаваться видеоролики, с постоянным показом их на Ирбитском телевидении.

Начнем с этого. Следом, уже в марте, к Году Островского присоединится историко-этнографический музей, а потом и музей гравюры и рисунка, который достанет из запасников и представит зрителям свои раритеты, связанные с эпохой и именем Островского. Есть желание устроить и цикл кинопросмотров с обсуждением проблематики той или иной пьесы драматурга.

По приглашению Малого театра…

– Предполагаю, что знаменитый Межрегиональный театральный фестиваль «Ирбитские подмостки», который неизменно проходит при поддержке администрации Ирбита, а нынче отметит 30 лет с момента учреждения, тоже пройдет под именем Александра Островского?

– А как же иначе?! Уже определена главная тема фестиваля – «Островский и другая классика». Имеется в виду – не другие авторы-драматурги, а другой взгляд на пьесу. Надо ли говорить, что каждый режиссер даже суперизвестную пьесу ставит по-своему (иногда и «про себя»!), но согласитесь: это всегда интересно. В последнее время любопытными подходами к постановке классики отметились в нашей области и Нижнетагильский драматический театр, и Серовская драма. Надеюсь, они станут участниками нынешнего фестиваля «Ирбитские подмостки», как это было и в предыдущие годы. Уже идет прием заявок. А в рамках фестиваля, где государственные, муниципальные и частные профессиональные театры, конечно же, покажут и свои сценические версии Островского, планируем круглый стол «Как сегодня смотреть классику?» (с участием учителей, родителей). А завершится Год Островского режиссерской лабораторией, где режиссеры из разных регионов России представят свои эскизы по пьесам Островского. Один, лучший по мнению театра и зрителей, будет принят к постановке.

– В России несколько театров носят имя драматурга Островского, творчество которого стало важнейшим этапом развития русского национального театра. Вы как-то общаетесь между собой? Год Островского к этому располагает…

– Вот! Это я приберег к финалу. Ирбитский театр приглашен в Москву на фестиваль «Островский в Доме Островского» – впервые будем играть на сцене Малого театра. Причем именно 12 апреля – в день рождения автора – представим его «Позднюю любовь». Очень статусное приглашение, почетное и приятное. Вернемся – расскажу…

Досье ФУКАЛОВ Александр Евгеньевич Актер (окончил Екатеринбургский театральный институт), режиссер (Театральный институт им. Б. Щукина, мастерская Л. Е. Хейфеца), театральный педагог (Российский государственный институт сценических искусств).Служил в частных и государственных театрах Екатеринбурга, Первоуральска, Москвы, Серова. В качестве режиссера осуществил постановки в театрах Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Первоуральска, Березников, Jyväskylä (Финляндия), Desenzano-del-Garda (Италия). Преподавал в Екатеринбургском театральном институте. Член жюри профессиональных и любительских театральных фестивалей. Участник и лауреат российских и международных театральных фестивалей, в том числе «Золотая Маска», «Академия» (Омск), «Реальный театр» (Екатеринбург), «Драма.ua» (Львов), «МоноБалтия» (Каунас), «Мост» (Ганновер) и других. Лауреат премии губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства (2008). Неоднократный лауреат Свердловского областного конкурса театральных работ и премии «Браво!».С 2021 г. – главный режиссер Ирбитского драматического театра. . Фото: предоставлено А. Фукаловым