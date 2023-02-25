«ТЕАТРУМ» начал свою работу в Верхней Пышме

«ТЕАТРУМ». Фото: предоставлено пресс-службой клуба «ТЕАТРУМ»

В Верхней Пышме открылась универсальная сценическая площадка «ТЕАТРУМ». Уже 24 февраля был показан первый спектакль — сказка «Принцесса Колючка».

«ТЕАТРУМ» расположен в Верхней Пышме на территории музейного комплекса УГМК. Зал вмещает 180 человек и включает несколько сценических площадок. Как отмечают в самом «ТЕАТРУМЕ»: «Театр готов открывать новое и не боится экспериментов».

Первый спектакль прошел 24 февраля. Юным зрителям и их родителям представили сказку «Принцесса Колючка». Режиссером выступил Александр Блинов — лауреат премии губернатора Свердловской области, актер, художественный руководитель «Молодежного патриотического театра».

— Это захватывающая история о том, как Кощей превратил прекрасную Принцессу в маленькую Колючку. Разрушить чары злючка может только с помощью друзей — изобретательных, отважных и веселых персонажей. Спектакль наполнен волшебной атмосферой детства, однако говорит со своим зрителем и на взрослые темы, — рассказали создатели спектакля.

Фото: предоставлено пресс-службой клуба «ТЕАТРУМ»

Кроме того, в «ТЕАТРУМЕ» планируют проводить концерты. Так, 3 марта выступит кубинская певица Илиана Санчез — победитель конкурса «Новая волна» и участница шоу «Голос» на Первом канале. В программе — музыка Гаваны (Селия Крус, Глория Эстефан и другие).

Джазовая музыка прозвучит 17 и 18 марта. На сцену поднимется пианист, народный артист России Даниил Крамер со своими коллегами — Юлианой Рогачевой (вокал), Дарьей Чернаковой (контрабас) и Ильдаром Нафиговым (ударные). Они исполнят композиции мэтров бразильской музыки, таких как Антониу Карлуш Жобим, Жилберту Жил, Доривал Каимми, а также Чика Кориа — обладателя двух премий Latin Grammy.