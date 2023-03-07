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Культура / Театр
7 марта 2023, 12:49

В "Урал Опера Балет" сменился художественный руководитель

Вячеслав Самодуров

Вячеслав Самодуров покинул пост худрука Екатеринбургского театра оперы и балета. Фото: Алексей Кунилов

Вячеслав Самодуров покинул должность художественного руководителя Екатеринбургского театра оперы и балета, информацию журналисту "Областной газеты" подтвердили в пресс-службе учреждения.

В театре добавили, что место худрука занял хореограф Максим Петров. 

Вячеслав Самодуров стал художественным руководителем театра в 2011 году по приглашению директора "Урал Оперы Балета" Андрея Шишкина. Отметим, спектакли театра ежегодно участвуют в Национальном театральном фестивале "Золотая маска", получая награды. 

Напомним, в 2022 году "Золотую маску" получили несколько свердловских театров. 

Областная газета Свердловской области

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