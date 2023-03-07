В "Урал Опера Балет" сменился художественный руководитель

Вячеслав Самодуров покинул пост худрука Екатеринбургского театра оперы и балета. Фото: Алексей Кунилов

Вячеслав Самодуров покинул должность художественного руководителя Екатеринбургского театра оперы и балета, информацию журналисту "Областной газеты" подтвердили в пресс-службе учреждения.

В театре добавили, что место худрука занял хореограф Максим Петров.

Вячеслав Самодуров стал художественным руководителем театра в 2011 году по приглашению директора "Урал Оперы Балета" Андрея Шишкина. Отметим, спектакли театра ежегодно участвуют в Национальном театральном фестивале "Золотая маска", получая награды.

Напомним, в 2022 году "Золотую маску" получили несколько свердловских театров.