Встречаем как старых друзей: в Свердловской области начались гастроли Донецкого республиканского молодежного театра

Сцена из спектакля "Левша", которым открылись гастроли Донецкого республиканского молодежного театра в Свердловской области. Фото: Донецкий РАМТ

С 13 по 28 марта труппа Донецкого республиканского академического молодежного театра посетит шесть городов нашего региона. В афише – четыре спектакля, входящих в число лучших постановок коллектива. Показы организованы в рамках проекта «Большие гастроли» при поддержке «Росконцерта» и Министерства культуры РФ.

Ждем в шести городах и театральном институте

Решение о том, чтобы провести масштабные гастроли Донецкого молодежного театра по Среднему Уралу было принято в феврале, в рамках рабочего визита в Макеевку (Донецкая Народная Республика) министра культуры Свердловской областиСветланы Учайкиной. Труппа выступит в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Серове, Первоуральске и Ревде.

– С Донецким молодежным театром мы знакомы давно, поскольку несколько лет назад коллектив уже приезжал к нам на гастроли, – говорит Светлана Учайкина. – Более того, театр размещен в городе Макеевка, а Свердловская область патронирует Макеевку, у нас сложились крепкие промышленные и гуманитарные связи. Поэтому мы здесь принимаем театр из Донецка как старых друзей. И радостно, что помимо Екатеринбурга сразу пять городов области смогут увидеть, что этот коллектив привез для нашего зрителя.

Сегодня в Свердловской драме уже будет сыгран первый спектакль – «Левша». Кстати, в прошлый раз труппа тоже выступала на сцене этого театра.

– Коллектив приезжал к нам в гости в 2015 году, с двумя детскими спектаклями. И видимо зрители этот театр очень хорошо запомнили, потому билеты на постановку для младшей аудитории разобрали очень быстро, – делится директор Свердловского театра драмы Алексей Бадаев. – Но еще осталось небольшое количество свободных мест на спектакль «Человек из Подольска», так что успевайте. Тем более то, что делают организаторы проекта «Большие гастроли», всегда крайне интересно.

Сейчас Донецкий республиканский академический молодежный театр по понятным причинам не имеет возможности работать на своей родной площадке. Но главное, труппу удалось сохранить в полном составе. И это время коллектив уже второй год использует для участия в «Больших гастролях» – в прошлом сезоне они сыграли спектакли в Новочеркасске, Россоши, Курске, Брянске и других городах. В этот раз отправились на Урал – помимо Свердловской области в их гастрольном плане также были Тюмень и Курган. А завершится тур 2 апреля в Москве, на сцене Российского академического молодежного театра.

– Мы очень рады, что к нам, к движению «Большие гастроли», с прошлого года добавились театры из Донецкой и Луганской народных республик. Надеюсь, что в этом сезоне начнется сотрудничество и с двумя новыми областями – Херсонской и Запорожской, – подчеркнула замгенерального директора «Росконцерта» Светлана Кондратьева.

Но только «Большими гастролями» сотрудничество Донецкого театра со Свердловской областью тоже не ограничивается. Так, на протяжении нескольких лет артисты этой труппы участвовали в Семинаре театральной молодежи, который проводит Свердловское отделение Союза театральных деятелей. Кроме того, Светлана Учайкина рассказала, что Екатеринбургский театральный институт (ЕГТИ) готов принять на обучение студентов из Донецкой народной республики, а также тех, кто хочет пройти в вузе повышение квалификации.

«У нас просто обязан быть свет в конце туннеля»

Генеральный директор и художественный руководитель Донецкого республиканского академического молодежного театра Владислав Слухаенко перед первым показом в Свердловском театре драмы поделился, что несмотря на то, что в столице Урала их коллектив уже выступал, волнение присутствует.

– Екатеринбург – очень театральный город, с большой традицией и изысканной публикой. Конечно, это накладывает на нас дополнительную ответственность, но надеемся, что начнутся гастроли успешно, – говорит Владислав Слухаенко.

Фото: Алексей Кунилов

Открывается тур по Свердловской области спектаклем «Левша». Создан он был в 2018 году, в инсценировке театра. Авторы постановки уточняют, что хоть Николай Лесков написал повесть еще в XIX веке, этот текст звучит очень актуально и сегодня. Режиссер и исполнитель главной роли – Максим Жданович пообещал зрителям настоящий актерский балаган и драматический фарс.

Вторая постановка Донецкого театра – «Человек из Подольска», по очень популярной пьесе Дмитрия Данилова. Для свердловской публики материал тоже не новый, сразу несколько наших театров уже брались за воплощение пьесы на сцене. Но представители Донецкого театра уверены, что им все-таки есть чем удивить.

– Мы успели показать постановку на фестивале молодежных театров в Саранске, где стали лауреатами. И критики, которые там были, отметили, что наша версия отличается от остальных по нескольким позициям, – поясняет Владислав Слухаенко. - Первый момент – у нас это спектакль большой формы, обычно его все-таки ставят камерно. И второй, он же главный, – у нас есть свет в конце туннеля. В отличие от той безысходности, которая обычно в этом материале ставится. Ведь у нас другого выхода нет, у нас просто обязан быть свет в конце туннеля. Поэтому только этим путем и идем.

Также Донецкий молодежный театр предложил свердловским площадкам на выбор спектакли для детской и подростковой аудитории. Большинство отозвалось на постановку для маленьких зрителей – библейскую притчу «У ковчега в восемь». И только каменск-уральская «Драма номер три» сделала ставку на постановку для школьников «Случайный человек», и как нам кажется, не прогадала.

– «Случайный человек» был поставлен совсем недавно – уже в период СВО, в июле прошлого года, – говорит Владислав Слухаенко. – Премьера прошла в ноябре в Мариуполе, сейчас этот театр разрушен. Тогда мы сыграли спектакль трижды – в городах, где была возможность пригласить детей на показы. Но уже и эти три выступления показали: мы попали туда, куда надо. Школьники реагировали не то что живо, они затихали, замолкали, вслушивались. После даже были обсуждения, в которых ребята открывались. Это оказался очень нужный спектакль, особенно для нашей детворы, которая растет в сложных условиях. Театру важно было наладить с ними диалог, и этим спектаклем мы цели добились. Надеюсь, диалог возникнет и на показе в Каменске-Уральском.

Кстати Сопровождать гастроли Донецкого республиканского молодежного театра будет выставка работ победителей и участников конкурса юных художников «Донбасс – моя любовь». В экспозиции представлено 48 произведений, созданных учащимися школ искусств Макеевки. На своих картинах ребята в возрасте от 9 до 16 лет запечатлели родной край. На протяжении двух недель выставку можно было увидеть в резиденции губернатора Свердловской области, сейчас с работами можно познакомиться перед показами во всех городах, куда приедет Донецкий молодежный театр. Светлана Учайкина также рассказала, что Свердловское региональное отделение Российского союза женщин решило приобрести картины, а для Школы искусств №1 Макеевки на данные средства приобретены настольные мольберты и расходные материалы. Все это вместе с декорациями театра после гастролей будет отправлено в Макеевку.

Афиша Екатеринбург. Свердловский театр драмы 13 марта, 18:30. «Левша» 14 марта, 13:00. «У ковчега в восемь» 14 марта, 18:30. «Человек из Подольска» Каменск-Уральский. «Драма номер три» 16 марта, 19:00. «Левша» 17 марта, 15:00. «Случайный человек» 17 марта, 19:00. «Человек из Подольска» Нижний Тагил. Нижнетагильский драматический театр им. Д.Н. Мамина-Сибиряка 19 марта, 12:00. «У ковчега в восемь» 19 марта, 18:00. «Человек из Подольска» 20 марта, 18:00. «Левша» Серов. Серовский театр драмы им. А.П. Чехова 22 марта, 18:30. «Левша» 23 марта, 12:00. «У ковчега в восемь» 23 марта, 18:30. «Человек из Подольска» Первоуральск. Театр «Вариант» 25 марта, 18:00. «Левша» 26 марта, 12:00. «У ковчега в восемь» 26 марта, 18:00. «Человек из Подольска» Ревда. Дворец культуры 27 марта, 13:00. «У ковчега в восемь» 27 марта, 18:00. «Левша» 28 марта, 18:00. «Человек из Подольска»