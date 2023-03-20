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Культура / Театр
20 марта 2023, 16:18

Спектакль Серовского театра драмы вошел в афишу Платоновского фестиваля искусств

Фото: Вадим Балакин. Предоставлено Серовским театром драмы им. А.П.Чехова

Фото: Вадим Балакин. Предоставлено Серовским театром драмы им. А.П.Чехова

XII Международный Платоновский фестиваль искусств объявил программу. Смотр пройдет со 2 июня по 2 июля и продолжится со 2 сентября по 2 октября. За это время на воронежской сцене выступят коллективы из России, Аргентины, Армении, Вьетнама и других стран. Серовский театр драмы им А.П. Чехова представит на фестивале спектакль «Джан».

Платоновский фестиваль – ежегодное событие, которое проходит в Воронеже, на родине писателя Андрея Платонова. В афишу смотра попадают самые яркие произведения в сфере театра, музыки, литературы и выставочных проектов.

Спектакль «Джан» режиссера Дмитрия Зимина и художника Владимира Кравцева поставлен по одноименной повести Андрея Платонова. В 2022 году постановка стала абсолютным лидером на областном фестивале «Браво!», завоевав четыре награды в основных номинациях, и получила специальный диплом от Ассоциации театральных критиков как лучшая работа в драматическом театре.

На фестивале чеховцы покажут спектакль в июне, в рамках Платоновской программы, посвященной творчеству писателя. В этот же блок вошли постановки Санкт-Петербургского молодежного театра на Фонтанке и Тульского театра драмы им. М. Горького.

Областная газета Свердловской области

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