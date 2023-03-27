Свердловская область в 2023 году примет Международный театральный фестиваль им. Чехова

Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина. Фото: Галина Соловьева

Сегодня отмечается Международный день театра. В канун праздника итоги в этой сфере за 2022 год подвели в министерстве культуры Свердловской области. Кроме того, ведомством обозначены ключевые события на нынешний год. В их число вошел Международный театральный фестиваль им. Чехова, который регион примет в июне.

На пресс-конференции, посвященной Международному дню театра, министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина рассказала о том, что посещаемость свердловских театров к началу 2023 года выросла почти на 70 процентов к уровню 2021 года.

"Люди активно используют возможность выйти после пандемии, посмотреть премьеры, которых много в наших театрах, и увидеть продукт, который составляет конкуренцию московским театрам", — считает Светлана Учайкина.

Министр культуры отметила, что большое внимание общественности привлекли театральные премьеры — "Анна Каренина" в Свердловском академическом театре драмы, "Маскарад" в Свердловском театре музыкальной комедии, "Черевички" в театре "Урал Опера Балет". Кроме того, аншлаги собирает "Гроза", поставленная в Серовском театре драмы, и спектакль "Озорник" по произведению Д. Н. Мамина-Сибиряка в Нижнетагильском драматическом театре.

Также глава ведомства анонсировала уникальные культурные события, которые пройдут в регионе в ближайшее время. К примеру, в июне Свердловская область примет региональную программу Международного фестиваля им. Чехова.

"Нам сегодня организаторы подтвердили, что мы будем принимать этот фестиваль. Свердловская область участвует в софинансировании проекта. Это знаменитый смотр, для которого отбирают самые нашумевшие мировые постановки. И мне очень радостно, что наш зритель эти спектакли увидит", — сказала Светлана Учайкина.