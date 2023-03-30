«Я же отличница по жизни!..»

Будучи актрисой, Нина Чусова играла когда-то Заречную в «Чайке», Настену в «Живи и помни», поэтому в режиссере Чусовой – классный микс драматической школы и умения «видеть» музыку. Фото: Алексей Кунилов.

В Свердловском академическом театре музыкальной комедии представили нового главного режиссера. Им стала Нина ЧУСОВА, известный российский режиссер. И хотя прилагательное «новый» еще какое-то время точно будет сопровождать Нину Владимировну в представлениях и анонсах премьер Свердловской музкомедии, для этого театра и уральского зрителя она – режиссер хорошо знакомый и любимый. Ведь для Чусовой все началось здесь 15 лет назад, с «Екатерины Великой»…

Напомню: больше полугода место главного режиссера Свердловской музкомедии оставалось вакантным. Это был жест благодарной памяти театра и глубочайшего уважения в адрес большого Мастера, талантливого творца, каким был народный артист РФ Кирилл СавельевичСтрежнев, дважды лауреат «Золотой Маски», обладатель театральной премии «Легенда» (он ушел из жизни 27 августа 2022 года). И вот – долгожданное назначение.

После шквала искренних эмоций, которые буквально накрыли новость о назначении, министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, представившая «нового главного», сказала: «Прекрасно, что творческий коллектив встретил назначение Нины Владимировны такими дружными и радостными аплодисментами. На ближайший год у театра – серьезные, большие планы, и хочется пожелать успехов в их воплощении новому главному режиссеру в тандеме с художественным руководителем Филиппом Разенковым и при всесторонней поддержке главного дирижера театра Бориса Нодельмана».

Аплодисменты – логичное, естественное продолжение тех взаимоотношений, которые сложились у московского (прежде – московского!) режиссера Нины Чусовой с нашим театром. Шумный успех, с которым 15 лет назад встал в афишу театра мюзикл Сергея Дрезнина «Екатерина Великая» в постановке Нины Чусовой, продолжается до сих пор. Спектакль стал настоящим «театральным блокбастером», сыгран уже более 300 раз и продолжает неизменно собирать аншлаги. Вторая яркая, неординарная работа Нины Чусовой с труппой Свердловской музкомедии – мюзикл «Яма» (тоже с музыкой С. Дрезнина). Наконец, нынешний, юбилейный сезон театра в сентябре 2022 года открыла премьера музыкальной драмы Игоря Рогалева «Маскарад» – также в постановке Нины Чусовой.

Ее любили и любят тут, но все равно прежде она только «бывала» здесь, приезжая на Урал для конкретных постановок. А параллельно шла большая работа со многими другими российскими театрами – Московский драматический театр им. Пушкина, «Сатирикон», «Современник», МХТ им. Чехова, Театр им. Моссовета, Новосибирский «Глобус». Какое-то время у нее был даже свой коллектив – «Свободный театр Нины Чусовой». И везде она оставляла частицу своего сердца. Теперь волею судеб «и звезд, которые так сошлись», большая часть ее сердца будет принадлежать Уралу. Ведь «главный режиссер» – это не только воплощение личных творческих замыслов в конкретных постановках, это колоссальная работа с репертуаром, коллективом. Со всеми вместе и с каждым в отдельности. Главный – он лидер творческого процесса. Груз нехилый, а потому невозможно было не спросить:

– Нина Владимировна, наверняка, были сомнения, взвешивание открывающихся возможностей и рисков. Какое «ЗА» перевесило все «против»?

– Сомнения, конечно, были – груз огромный… Но перевесило то, что это близкий мне театр, дорогой моему сердцу. Мое становление как музыкального режиссера было именно здесь. Именно после мюзикла «Екатерина Великая» началась моя карьера в музыкальном театре. Чувствую, что нужна театру. И он нужен мне. Здесь взаимная любовь. Это самое важное. Работа меня не пугает. Перевешивает все-таки счастье работать в этом театре и счастье встречаться каждый день с любимыми людьми, которых я знаю, кажется, всех! Это огромный плюс – что я здесь не начинаю, а продолжаю.

Но, помимо радости, чувствую прежде всего большую ответственность. Я же отличница по жизни. А это означает: с предельной ответственностью, рвением и любовью подходить к решению всех проблем. Очень благодарна театру за доверие, а коллективу – за то огромное и искреннее радушие, с которым восприняли новость о моем назначении. Это очень поддерживает! У театра юбилейный, 90-й сезон и очень большие планы, которые будем решать вместе. Огромные, серьезные проекты. Дай Бог, чтобы все случилось. Я верю в это.

– «Приоткрыть занавес» можете? В масштабных проектах Свердловской музкомедии и новой для вас работе останется же время на личные творческие планы здесь…

– Ближайшая театральная постановка – «Человек, который смеется»: мой любимый композитор Сергей Дрезнин написал мюзикл по роману Виктора Гюго. Но эта работа будет для меня, видимо, уже в каком-то новом качестве. А еще впереди – огромный юбилейный концерт, который хочется создать по-новаторски, удивить. Сделать событие…

Точная дата 90-летия Свердловской музкомедии – 8 июля (в 1933 году руководство рабочего Свердловска приняло решение: городу нужен еще один, после Оперного, театр – веселый и музыкальный. Так родился театр с легким нравом и счастливой судьбой). Юбилей будет праздноваться в начале следующего сезона. Главным событием праздничных дней и станет большой гала в постановке Нины Чусовой. Концерт одновременно посвящается двум датам – 90-летию театра и 300-летию Екатеринбурга: так любимый горожанами театр хочет признаться в своей ответной любви к зрителям и родному городу.

Представление нового главного режиссера Свердловской музкомедии стало поводом и возможностью обнародовать ближайшие планы театра – до января 2024 года. На Основной сцене ожидается три крупных премьеры: «Баядера» Имре Кальмана (режиссер Ф. Разенков), а также две мировые премьеры новых произведений – мюзикл «Полет» композитора Евгения Кармазина и драматурга Олега Богаева (режиссер Ф. Разенков) и уже упомянутый «Человек, который смеется» (драматург Александр Шишов). Мюзиклы пишутся специально для Свердловского театра музыкальной комедии. На Малой сцене, помимо апрельской премьеры музыкальной драмы «Гиперборея», в мае – новая программа военных песен с Музком-бендом Платона Газелериди, а к финалу сезона – театрализованный концерт «Тайная жизнь мюзикла».

Все это теперь тоже – творческие дерзания, заботы и… бессонные ночи Нины Чусовой. Отличники ведь по-другому не умеют.

Досье ЧУСОВА Нина Владимировна Родилась в Воронеже. Окончила актерский факультет Воронежского института искусств. По окончании института играла на сцене Театра драмы им. Горького в Самаре. 2001 – окончила режиссерский факультет Российской академии театрального искусства (курс Леонида Хейфеца). 2009 – открыла собственный «Свободный театр Нины Чусовой». Спектакли Нины Чусовой, поставленные в разных театрах России, участвовали в Международных фестивалях в Мюнхене, Афинах, на Международном шекспировском фестивале в Крайове (Румыния), в фестивале «Русские сезоны» в Японии.