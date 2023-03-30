Свердловская драма назвала новых стипендиатов имени Веры Шатровой

За исполнение заглавной роли в «Анне Карениной» Татьяне Малинниковой присуждена победа в номинации «Мастера сцены». Фото: Вадим Балакин.

По традиции в Международный день театра Свердловская драма назвала очередных стипендиатов имени народной артистки России Веры ШАТРОВОЙ. Стипендия учреждена театром в 2010 году и призвана поощрять актеров за наиболее яркие достижения театрального года (с 27 марта прошлого года по 27 марта текущего). По условиям, актеры отмечаются в разных номинациях стипендии за конкретные роли в том или ином спектакле.

Напомним: легендарная актриса, народная артистка России Вера Шатрова проработала в Свердловском академическом театре драмы с 1950 по 2007 год – более полувека. Сыграла свыше 300 ролей. Была любимицей нескольких поколений зрителей. Присуждение стипендии ее имени – несомненный творческий ориентир для номинантов.

С 2010-го именная стипендия Веры Шатровой присуждена была в разные годы уже 24 артистам театра, включая актеров и роли, которые в свою очередь тоже стали легендой Свердловской драмы и уральского театрального пространства: например – Валентин Воронин за роль Джакомо Казановы в спектакле «Последняя ночь Казановы», Галина Умпелева (Пани Конти, «Соло для часов с боем»), Ирина Ермолова (Аркадина, «Чайка»), Борис Горнштейн (Прохор Железнов, «Железнова Васса мать»)… И вот – новые обладатели престижной награды.

В номинации «Мэтры» стипендия нынче поделена на две части и присуждена заслуженной артистке РФ Марине Савиновой за роль Катерины и заслуженному работнику культуры РФ Татьяне Сумароковой за роль Татьяны в спектакле «Угонщица» по пьесе уральского драматурга Алексея Еньшина («Облгазета» писала о премьере спектакля 13 января 2023 г.).

В номинации «Мастера сцены» отмечена Татьяна Малинникова – за две роли: Николь Дайвер в спектакле «Ночь нежна» по инсценировке романа Фицджеральда и заглавную роль в «Анне Карениной» (интервью-размышления актрисы о ее работе в спектакле по роману Льва Толстого было опубликовано в «Облгазете» 14 декабря 2022 г.)

В номинации «Надежда сцены» стипендия присуждена молодой актрисе Екатерине Леоновой (Розмари Хойт в «Ночь нежна» и Княгиня Мягкая в «Анне Карениной»).