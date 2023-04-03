Международный фестиваль "Коляда-Plays" состоится в Екатеринбурге в конце июня

Театральный фестиваль состоится в Екатеринбурге в 16-й раз. Фото: Полина Зиновьева

XVI Международный театральный фестиваль современной драматургии "Коляда-Plays" в этом году пройдет в Екатеринбурге с 20 по 30 июня. Об этом сообщил драматург и руководитель "Коляда-театра" Николай Коляда на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Прием заявок на фестиваль окончен. Всего их поступило более 70. Каждую организаторам предстоит тщательно отсмотреть и выбрать лучшие постановки. После составления шорт-листа будет сформирована программа. Обнародовать ее обещают через месяц.

"1 апреля закончился прием заявок на "Коляда-Plays 2023". Фестиваль спектаклей, поставленных по пьесам уральских драматургов. Начинаем формировать афишу", — поделился Николай Коляда.

Отметим, фестиваль проводится в Екатеринбурге с 1994 года. В прошлом году в программе были представлены более 20 спектаклей для взрослых и детей. "Коляда-Plays 2023" продлится 10 дней.

Напомним, ранее в Екатеринбурге состоялся первый сказкобаттл, участники которого соревновались за звание лучшего сказителя.