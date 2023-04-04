Статуэтки «Браво!», желанная и почетная награда конкурса, как и многие годы – заслуга уральского мецената Анатолия Павлова, лауреата «Золотой Маски». Фото: Алексей Кунилов.

В минувший понедельник в Екатеринбурге, в Доме актера, прошла торжественная церемония закрытия конкурса и вручения премий «Браво!». Почти фантастика: в стремительно и непредсказуемо меняющемся мире это была уже 42-я церемония «Браво!». Стабильность главного театрального проекта региона поражает, а сам проект давно признан и почитаем даже на федеральном уровне. Но завзятые театралы уже отметили: из названия и контекста любимого «Браво!» исчезло слово «фестиваль». Да, нынче проект решено было представить в новом формате. Пока в качестве «пробы пера».

Позволю себе процитировать начало церемонии, диалог двух ведущих – ими стали художественный руководитель Дома актера, заслуженный артист РФ Илья Скворцов и Хозяйка медной горы (актриса Екатеринбургского ТЮЗа Елена Стражникова): «Ты каменной девки не испугаешься? – Да я 30 лет в театре. Девок всяких видел. – Окаменел от красоты моей, Данила? – Напрочь. Только я не Данила – Ну, мастер? – Согласно трудовому договору, да, мастер…» (дальше – по формулировке штатного расписания). Вот так открылась официальная и важная церемония вручения наград. Играючи. Но это же театр! И став по долгу журналистской профессии избранником-участником этой остроумной церемонии, ты искренне жалел тех зрителей, кто в силу изменившегося формата «Браво!» не удостоился нынче счастья приобщиться к этому празднику. В отличие от многих и разнообразных «наградных торжеств», церемония «Браво!» – всегда талантливый спектакль. Впрочем, несмотря на зрелищность, он – опять же всегда – серьезно ориентирован на будущее Театра. Прежде всего – родного, уральского.

«Браво!» изменил нынче внешний формат: впервые театры сами предлагали на суд экспертов свои премьеры за 2022 календарный год, впервые не было фестиваля, который прежде давал возможность увидеть в столице Урала лучшие постановки театров области. Но экспертная работа, призванная оценить «содеянное» за год, никуда не делась. Эксперты конкурса «Браво!» отсмотрели более 50 спектаклей в театрах региона, 20 из них – в поездках по городам области. В каждой жанровой номинации снова была серьезная конкуренция: по жанру «театр кукол» соревновались 9 спектаклей, «музыкальный театр» – 8 спектаклей, «драматический театр» – 26. И снова это была обширная география, захватывающая практически все театральные города области: Серов, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Новоуральск, Ирбит, Краснотурьинск. Про Екатеринбург и говорить не приходится – тут театральное присутствие на квадратный километр давно в разряде культурных рекордов России. Словом, нынче экспертам пришлось сработать и за себя, и за жюри (в прежнем формате «Браво!» оно оценивало номинантов во время показов на фестивале), и за зрителя, который не увидел всех лучших театральных премьер, но тем не менее хотел бы получить что-то вроде навигатора – на какой спектакль, роль, актера стоит обратить внимание, что нельзя пропустить. Как сказала Хозяйка медной горы – «увидеть все россыпи театральной шкатулки Урала».

Заслуженная артистка РФ Наталья Булдакова из Новоуральского театра кукол с элитной наградой «Браво!» – за выдающийся вклад в театральное искусство. Фото: Алексей Кунилов.

Но до представления «всех россыпей» на торжественной церемонии была вручена награда, которая на подобного рода фестивалях и конкурсах почитается за некое гран-при, награду элитарную. Премии «И мастерство, и вдохновенье…» Свердловского отделения СТД РФ за выдающийся вклад в театральное искусство удостоена нынче заслуженная артистка России Наталья Булдакова из Новоуральского театра кукол. В трудовой книжке у нее – единственная запись: «Принята артистом-кукловодом…» После театрального как пришла в этот театр, так и – навсегда. Сегодня, может, это и не в тренде – единственное за всю жизнь место работы. Но для кого не пустой звук понятия «профессионализм», «преданность профессии», «мастерство» – тот оценит. Вот «Браво!» и оценил. И великая, высшая мудрость, что после того, как Наталья Анатольевна Булдакова получила собственную награду, организаторы церемонии доверили ей вручить дипломы конкурса в специальной номинации «Надежда «Браво!». «Надежда» – это о молодых и для молодых, начинающих. Получить первую награду в профессии из рук Мастера – впечатление на всю дальнейшую жизнь. Путеводная звезда. Высокая планка, которая задана тебе профессиональным сообществом на старте. В номинации «Надежда» отмечены несколько студентов Екатеринбургского театрального института. В разных жанровых специализациях, разных спектаклях и ролях. Но дорогого стоит, что не единожды прозвучало здесь – «За умение работать в ансамбле». В театре ансамбль, чувство партнера многое определяют в качестве так называемого «театрального продукта» – спектакля. Не случайно министр культуры Светлана Учайкина подчеркнула во время церемонии: «Театр – дело коллективное».

Художественный руководитель Нижнетагильской драмы Игорь Булыгин получает награду (и денежный сертификат) за спектакль «Озорник», лучший спектакль большой формы в драматическом театре. Фото: Алексей Кунилов

Во врезке на этой странице – все нынешние лауреаты «Браво!». Комментарий эксперта Марии Лупановой, сделанный по просьбе «Облгазеты», касается только одного направления конкурса – музыкального театра. Мысленно добавьте сюда прочие жанры. Поверьте в профессионализм и взыскательность критики, коих были удостоены и другие жанровые направления театра. И вы получите масштаб и глубину проделанной на «Браво!» работы. Остается акцентировать то, что на нынешнем конкурсе стало тоже «пробой пера»: впервые лучшие спектакли в своих жанрах, разных форм (большая, малая) и направлений (для взрослого зрителя, для детей) были удостоены не только почетных дипломов, но и денежных премий. Впервые! Суммы разные – от 50 тысяч рублей до 150. Обладателями денежных призов стали шесть театров: три екатеринбургских («Черевички» – «Урал Опера Балет»; «Гоголь-триптих» – Театр кукол; «История про маленького Витю» – Театр балета «Щелкунчик») и три из городов области («Озорник» – Нижнетагильский драматический театр; «Дядя Ваня» – Серовский театр драмы; «Маугли» – Каменск-Уральский театр драмы). Точнее – не театры удостоены, а создатели спектаклей-победителей. И как подчеркнул Константин Чудовский, дирижер-постановщик оперы «Черевички»: «Постановка спектакля – это было несколько месяцев любви к музыке и творчеству. Благодарю за совместную работу всю нашу семью. Это уже даже не просто команда…».

Нынешний «Браво!» закончился пожеланием Хозяйки медной горы «счастья участникам и побед на других сценических площадках и даже в других городах мира». Новый формат («хотели чего-то новенького» – говорят организаторы) еще будет проанализирован. Что – «плюс», что – не совсем. Наверняка, даже самим театрам все-таки не хватило фестивального контента – себя показать, коллег посмотреть. Что уж говорить о зрителях?! Но в любом случае общение в профессиональном братстве мотивирует. Уже объявлено, что на YouTube стартовал уральский культурно-просветительский проект «Театр – это просто» (лекции о театре, творческие портреты, интересное о театральных профессиях и т. д.). А в 2024 году уральские театры ждет снова… «что-то новенькое». Название ему – Театралиада.

Комментарии Светлана УЧАЙКИНА, министр культуры Свердловской области,председатель Свердловского отделения Союза театральных деятелей России В дни, когда столица Урала готовится к 300-летию и город живет ожиданием этого, хочется обратиться к участникам и организаторам конкурса «Браво!» по-бажовски: «Дорогие сотоварищи, заединщики, соработники по театральному пространству! Как это важно, чтобы об успешном, талантливом спектакле в отдельно взятом театре узнали и в других городах области – а это становится возможным благодаря конкурсу «Браво!». Благодаря ему же приумножается возможность гордиться тем талантливым, чтосоздано на сцене. Как это важно для всех создателей спектакля! Ведь театр – дело, как известно, коллективное. Мария ЛУПАНОВА, член экспертного совета и жюри премии «Браво!», музыкальный критик: – В этом году далеко не все музыкальные (и в том числе танцевальные) театры подали заявки на участие в «Браво!», поэтому в афише Премии их было сравнительно мало. Жюри отметило последнюю режиссерскую работу Кирилла Стрежнева, с безвременным уходом которого завершилась целая эпоха Свердловского музыкального театра. «Маленькая серенада» стала красивой, мерцающей точкой в творчестве Мастера. Три актера этого театра были отмечены за работы сразу в двух спектаклях, заявленных на фестиваль, поскольку у каждого яркие роли оказались равноценно достойны внимания. Опера «Черевички» театра оперы и балета по праву заняла пьедестал Лучшего спектакля. Он живой, остроумный, ироничный, современный и в то же время теплый, человечный, с чудесным визуальным рядом (кстати, отмеченным дипломом) и замечательными актерскими работами (одна из них – гротесковый образ Солохи – удостоена премии). Детский театр балета «Щелкунчик» сделал не просто еще один шаг вперед в освоении языка современной хореографии, но и «заговорил» на нем о насущных для ребят вопросах, за что получил среди детских спектаклей премию как лучший музыкальный. Мы понимаем, что главное не количество, а качество. Но хотелось бы в будущем сезоне видеть в афише «Браво!» больше музыкальных спектаклей и не только из Екатеринбурга.

Лауреаты конкурса и премии «Браво!» Музыкальный театр Лучший спектакль в музыкальном театре: «ЧЕРЕВИЧКИ» (Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета) Лучший режиссер в музыкальном театре: Кирилл СТРЕЖНЕВ – режиссер-постановщик спектакля «Маленькая серенада» (Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии) Лучшая женская роль в музыкальном театре: Екатерина МОЩЕНКО за роли Нины в спектакле «Маскарад» и Анны Эгерман в спектакле «Маленькая серенада» (Свердловский театр музыкальной комедии) Лучшая мужская роль в музыкальном театре: Олег ПРОХОРОВ за роли Фредрика Эгермана в спектакле «Маленькая серенада» и Евгения Александровича Арбенина в спектакле «Маскарад» (Свердловский театр музыкальной комедии) Лучшая мужская роль второго плана в музыкальном театре: Андрей ОПОЛЬСКИЙ за роли Графа Карла-Магнуса Малкольма в спектакле «Маленькая серенада» и Князя Звездича в спектакле «Маскарад» (Свердловский театр музыкальной комедии) Лучшая женская роль второго плана в музыкальном театре: Вера ПОЗОЛОТИНА за роль Солохи в спектакле «Черевички» (Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета) Драматический театр Лучший спектакль большой формы в драматическом театре: «ОЗОРНИК» (Нижнетагильский драматический театр им. Д.Н. Мамина-Сибиряка) Лучший спектакль малой формы в драматическом театре: «ДЯДЯ ВАНЯ» (Серовский театр драмы имени А.П. Чехова) Лучшая работа режиссера в драматическом театре: Дмитрий ЗИМИН – режиссер-постановщик спектакля «Над пропастью во ржи» (Камерный театр Музея писателей Урала) Лучшая мужская роль в драматическом театре: Олег ГЕТЦЕ за роль Лаевского Ивана Андреевича в спектакле «Дуэль» (Екатеринбургский театр юного зрителя) Лучшая мужская роль второго плана в драматическом театре: Василий МЕЩАНГИН за роль Мокия Парменыча Кнурова в спектакле «Бесприданница» (Нижнетагильский драматический театр имени Д.Н. Мамина-Сибиряка) Лучшая женская роль второго плана в драматическом театре: Елена СТРАЖНИКОВА за роль Васильевой в спектакле «Чучело» (Екатеринбургский театр юного зрителя) Лучший актерский ансамбль в драматическом театре: спектакль «ТАРАС БУЛЬБА» («Коляда-Театр») Специальный приз: спектакль «САХАРНЫЙ РЕБЕНОК» (Новый Молодежный театр г. Нижний Тагил) – за художественное воплощение исторической памяти в спектакле для детей Специальный приз: спектакль «БОЛЬШОЙ МАЛЕНЬКИЙ МИР» (Серовский театр драмы имени А.П. Чехова) – за деликатную и увлекательную работу с самыми маленькими зрителями. Театр кукол Лучший спектакль в театре кукол: «ГОГОЛЬ-ТРИПТИХ» (Екатеринбургский театр кукол) Лучшая роль в театре кукол: Светлана ШИБНЕВА за роль Серой шейки в спектакле «СЕРАЯ ШЕЙКА» (Нижнетагильский театр кукол) Театр для детей Лучший спектакль для детей в музыкальном театре: спектакль «ИСТОРИЯ ПРО МАЛЕНЬКОГО ВИТЮ» (Театр балета «Щелкунчик») Лучший спектакль для детей в драматическом театре: спектакль «МАУГЛИ» (Каменск-Уральский театр драмы) Специальные дипломы конкурса и премии: Анастасия СОКОЛОВА за анимацию в спектакле «Черевички» (Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета) Нурбек БАТУЛЛА – хореограф-постановщик спектакля «Черевички» (Екатеринбургский театр оперы и балета) спектакль «ТЕЛО ТЕАТРА» (Екатеринбургский театр современной хореографии «Провинциальные танцы») спектакль «ИСКУССТВО ОСКОРБЛЯТЬСЯ» (Танцевальная компания «Окоём») Артём УПОРОВ за роль Холдена Колфилда в спектакле «Над пропастью во ржи» (Камерный театр Музея писателей Урала) Полина ДЬЯЧОК за роль Эммы в спектакле «На самом краю земли» (Екатеринбургский драматический театр «Волхонка») Наталья БАКУЛЕВА за работу художника-постановщика в спектакле «СЕРАЯ ШЕЙКА» (Нижнетагильский театр кукол) Проект года создание эстрадно-джазового оркестра «МУЗКОМ-БЕНД» под руководством Платона ГАЗЕЛЕРИДИ (Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии) Специальный приз «Творческая командировка Союза театральных деятелей Российской Федерации» на один из российских фестивалей – Екатерине СЫСОЕВОЙ, актрисе Нижнетагильского драматического театр им. Д.Н. Мамина-Сибиряка Лауреат Премии Свердловского отделения СТД РФ (ВТО) за выдающийся вклад в театральное искусство «И мастерство, и вдохновение…» Булдакова Наталья Анатольевна, заслуженная артистка РФ, артист-кукловод Новоуральского театра кукол Призы соучредителей и партнеров фестиваля Специальная номинация «Спасибо, Театр» Межрегионального координационного совета Всероссийского Совета местного самоуправления по Уральскому федеральному округу: Екатеринбургскому театру современной хореографии «Провинциальные танцы»