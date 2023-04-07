Эффект «бабочки»

Впервые Оперная студия осуществила в полном объеме постановку оперы «Мадам Баттерфляй», которая и для профессионального театра – всегда вызов. Фото: Наталья Пушкарева

После феноменального успеха прошлогодней премьеры «Игрока» ПРОКОФЬЕВА, которая в смысле художественных достоинств с лихвой оправдала и творческие ожидания, и вложения губернаторского гранта, нынешняя премьера в Оперной студии Уральской консерватории загодя вызывала повышенный интерес. Правда, на сей раз это не редко исполняемая опера, да еще и «трудный» литературный первоисточник – ДОСТОЕВСКИЙ, а сочинение из разряда хитов – «Мадам Баттерфляй» ПУЧЧИНИ. Опера любимая. Знакомая по многим сценическим интерпретациям. С фрагментами-шлягерами. Тем сильнее рисковали создатели спектакля. Впрочем, риск был не только в популярности названия.

Цветущая сакура и черные курого

Режиссер-постановщик Павел Коблик и дирижер-постановщик Александр Аранбицкий как никто знают: для главных партий в «Мадам Баттерфляй» нужны крепкие, сложившиеся голоса. А тут студия при консерватории. Кроме того, даже для профессиональных театров создание внешней экзотики «Мадам Баттерфляй» – задача, требующая знаний, выдумки и… финансов. Можно, конечно, как водится нынче, перенести действие оперы Пуччини, скажем, в Госдуму и отыграть сюжет в среднестатистических костюмах, не тратиться на пошив кимоно. Но режиссер убежден: студенты, получающие в консерватории базовые знания, должны уметь носить и национальные исторические костюмы. Поэтому «замены» даже не обсуждались. Только традиционные кимоно! А еще не сам собой, в нынешних условиях Оперной студии, решился вопрос с оркестром. В декабре, уже даже в декорациях и костюмах, оперу исполнили для зрителей под рояль. Оно, может, и выход из положения. Но – не comme il faut для программы-максимум воспитания оперных певцов. В спектакле они должны почувствовать и ансамбль, и оркестр. Благо с оперой Пуччини «окно возможностей» открылось. Решающим стало «наличие» блестящего дуэта исполнителей главных партий Карлен Манукян – Мария Анчугова, которые поразили публику еще в «Игроке». Год назад молодые певцы окончили консерваторию, у каждого своя творческая судьба, но замечательная традиция Оперной студии – ее спектакли объединяют и тех, кто еще учится, и тех, кто уже стал мастером. А в остальном… никаких скидок на студийный статус.

Думаю, даже небольшая сцена консерватории сработала здесь «в плюс». Япония – страна-миниатюра. Так вот, в отличие от профессиональных сцен, где национальная «укромность» всегда диссонирует с большими пространствами, здесь Японии уютно, она заполняет собою всё. «Мадам Баттерфляй» – живописный и волнующий спектакль. Пенно-розовая цветущая сакура – везде и рядом, кажется – только руку протяни. Игра веерами – красноречивый и манящий ритуал. Подвижные, почти танцующие японские седзи помогают смене мизансцен, а при этом создают сам воздух страны, где всё сиюминутно и переменчиво, но где простая улыбка и поклон – «аромат богов». Даже элементы театра теней в этом спектакле – это именно Япония, страна – наслаждение, где только и могла родиться девочка Баттерфляй. «Бабочка». Замечательная команда художников – Нина Рогозина (художник-постановщик), Нина Индриксон (свет), Антон Украинец (мультимедиа) – создают почти земной рай, где любовь, кажется, уж точно «обречена» на счастье. Но происходит трагедия. Режиссер Павел Коблик ввел в спектакль персонажей театра Кабуки – курого (с японского – «черный человек»). «Слуги просцениума» в черном не должны привлекать внимания, они именно слуги – принести реквизит, подвинуть декорации, но в «Мадам Баттерфляй» они вплетены в художественный замысел: неслышно сопровождают Чио-Чио-сан весь спектакль и – словно предвещают трагедию. Подобно бесшумным ниндзя, создают атмосферу ее неизбежности. Она и случится, потому что в земном раю встретятся не просто японка и американец, Восток и Запад – столкнутся два мировоззрения. Красноречивый эпизод: свято хранимые глиняные фигурки, которые Чио-Чио-сан доверчиво показывает Пинкертону, – души ее предков, а для него они – куклы, которые можно играючи подбросить…

Режиссер, солисты и оркестр усиливают, делают рельефнее то, что в большинстве постановок всего лишь мелодрама: Чио-Чио-сан любит, а Пинкертон играет любовью. Он и тут играет. Но авторы спектакля с первых сцен не щадят красавца-мужчину, не скрывают своего отношения к «этому миру». Если лейтенант американского флота Пинкертон и влюблен, то – «практично». На время, без внутренних обязательств. Эпизод с душами предков, готовность Пинкертона всюду сорить деньгами выразительно дополняют образ. Но в мире, где он встретил Баттерфляй, не всё измеримо деньгами. Тем символичнее звучит в этой постановке предостережение американского консула Шарплеса (Максим Шлыков) Пинкертону: «Осторожнее, она вам верит».

Безграничная любовь и вера 15-летней Баттерфляй – другой полюс спектакля. Точнее – не «другой». Главный. Образ, который в вокале и актерски создает Мария Анчугова, сродни выдающимся символам женской преданности, что почитаются за святыни в разных культурах мира. Сродни юной Кончите из «Юноны и Авось», сродни Сольвейг… С одной лишь разницей: японская девочка-женщина не переживет и грана вероломства. «Если не хочешь жить бесчестно – найди силы уйти с честью» – надпись на ритуальном кинжале-вакидзаси в этом спектакле – не деталь сюжета, а метафора главного образа. Метафоричен и финал. Гибель Баттерфляй – даже не горе, не драма Пинкертона. Он раздавлен. Снова возникает тема «расплаты». Но какова теперь цена?! Расплата – уже не бытовая подробность, а рок.

Судьба премьеры… А судьба студии?

Усилив контраст, непохожесть столкнувшихся миров, создатели спектакля точны в экзотике. И, повторюсь, живописны. Но истина страстей и правда переживаний, убежден режиссер, важнее, чем точное соблюдение этнографии. Не поспоришь. А главное – и с этим в премьере Оперной студии полный порядок. С правдой драмы, переживаний. После «Игрока», движимого недюжинными страстями Достоевского, Оперная студия вновь явила публике истинно зрелищный спектакль. Крутую музыкальную драму. Неординарные характеры. Яркое проявление чувств. А потому снова, как в случае с «Игроком» и прежними спектаклями студии, задаешься вопросом о судьбе премьеры. Иные из проектов Оперной студии удостаивались и гранта губернатора, и признания фестиваля «Браво!», и «Золотой Маски». Некоторые, к счастью, сняты на видео («Игрока» можно посмотреть на Ютубе). Но судьба их на сцене, вживую – раз-два и обчелся. Меж тем с момента рождения в конце 1970-х Оперная студия Уральской консерватории – явление. Редкое. Достояние России. Не каждая консерватория (их во всей стране с десяток) имеет Оперную студию и возможности для создания так называемого «художественного продукта»: сцена, оркестровая яма, профессиональный свет – такого нет даже в Московской. А ведь Оперная студия, качественные (без скидок на «учебность») спектакли – возможность воспитания качественного солиста, актера музыкального театра.

«Театр – крона, ее питают корни, такие вот студии, – говорит режиссер Павел Коблик. – Но почему кроне сегодня безразлично, что идет высыхание корней?» Увы, потенциал, материальные возможности Оперной студии с годами не прибывают. Скорее, наоборот. Предполагаю: как и везде. Но ни театры, ни государство этим не озабочены – только сами творцы. Одна надежда – на… впечатляющие постановки, подобные «Мадам Баттерфляй». О ней точно будут говорить. Не исключено, как «Игрока», пригласят на столичную сцену. Тогда есть шанс, что в профессиональном сообществе встанет наконец вопрос о судьбе Оперной студии (не только уральской) и ее премьер. Дай Бог. А мы же помним по литературной классике: от крыла маленькой бабочки зависит наше общее будущее».