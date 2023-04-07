В Верхнюю Пышму с гастролями едет Московский областной театр кукол

Сцена из спектакля «Мойры Петроградского района». Московский областной театр кукол

На сцене универсальной гастрольной площадки «ТЕАТРУМ» (ул. Александра Козицына, 2 б, здание Музея автомобильной техники) в Верхней Пышме выступит труппа Московского областного театра кукол. Коллектив привезет на Урал три постановки, гастроли пройдут с 13 по 15 апреля.

Московский областной театр кукол был основан в 1933 году энтузиастом кукольного дела, соратником выдающихся деятелей театра кукол Сергея Образцова, Евгения Деммени и Нины Симонович-Ефимовой – актером, режиссером и драматургом Виктором Швембергером. Причем изначально театр задумывался как «кочевой», позже он обрел свой дом, но концепцию оставил прежней, часто гастролируя по России и за рубежом.

В прошлом году труппа приезжала в Екатеринбург, на фестиваль «Петрушка Великий», теперь пришла очередь Верхней Пышмы.

В афише три названия спектаклей, каждый из которых будет показан дважды. Два спектакля рассчитаны на самых маленьких – «Золотой цыпленок» (13 апреля в 11:00 и 14:00) и «Сказка о капризной принцессе и короле лягушек» (15 апреля в 11:00 и 15:00). Третья постановка – «Мойры Петроградского района» – предназначена для юного и взрослого зрителя. Эта работа режиссера и художника Александра Ловянникова в 2019 году выдвигалась на национальную театральную премию «Золотая Маска» в пяти номинациях («Лучший спектакль», «Работа режиссера», «Работа художника» и две актерские номинации). Также постановка стала победителем II Международного Большого детского фестиваля (2019) в номинации «Лучший спектакль театра кукол для детей» (старшая возрастная категория).

Спектакль создан по специально написанной для театра пьесе Константина Фёдорова. Главные героини постановки – это древнегреческие богини судьбы, в чьей власти решать, кому, как и сколько пребывать на этом свете. Показы состоятся 14 апреля, начало в 17:00 и 19:00.

Также в программе визита москвичей в Верхнюю Пышму – паблик-ток «Кукольный театр для детей и взрослых?» с директором Московского областного театра кукол Олегом Лабозиным. Мероприятие пройдет 13 апреля, начало в 18:30.