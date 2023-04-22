На «Золотой маске» этого года награду получил театр «Урал Опера Балет»

Сцена из спектакля "L.A.D.". Эпизод "Дар", хореограф Вячеслав Самодуров. Фото: Елена Лехова, пресс-служба "Урал Опера Балет"

Сегодня в Москве, на сцене Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, объявили имена лауреатов национальной театральной премии «Золотая маска». В этом году на награды претендовали три коллектива из нашего региона, в 17-ти номинациях. В итоге специальную «маску» получил театр «Урал Опера Балет» за спектакль «L.A.D.». Таким образом, теперь в копилке Свердловской области уже 61 «Золотая маска».

Всего на награды «Золотой маски» претендовали три наших коллектива: «Урал Опера Балет», Свердловский театр музыкальной комедии и Екатеринбургский театр кукол.

Лидером среди свердловских театров по количеству выдвижений на премию был «Урал Опера Балет»: сразу в восьми номинациях в финале был представлен спектакль «L.A.D.». Свердловский театр музыкальной комедии претендовал на призы со спектаклем «Маленькая серенада» в трех номинациях. Екатеринбургский театр кукол был заявлен в шести номинациях со спектаклем «Гоголь. Триптих». Причем на звание «Лучшего актера» претендовали сразу три артиста: Герман Варфоломеев (Башмачкин), Валерий Полянсков (Капитан Копейкин) и Александр Шишкин (Поприщин).

В итоге специальной «Золотой маски» был удостоен театр «Урал Опера Балет» с формулировкой «За талантливо воплощенную музыку Леонида Десятникова в хореографии» в спектакле «L.A.D.». Напомним, что это совместный проект екатеринбургского театра, продюсерской компании JOKERlab и фонда поддержки современной российской культуры М.АRT. Музыкальным руководителем проекта является Алексей Гориболь – известный пианист и продюсер, постоянный исполнитель музыки Десятникова. В качестве постановщиков выступили четыре хореографа – Максим Петров, Максим Севагин,Андрей Кайдановскийи Вячеслав Самодуров.

Отметим, что над церемонией вручения премии «Золотая маска» работала Нина Чусова, которая с нынешнего года является главным режиссером Свердловского театра музыкальной комедии.