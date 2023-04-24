С «Маской» в «L.A.D.»

Сцена из первого акта балета «L.A.D.» – «Три тихие пьесы» на музыку к кинофильму «Подмосковные вечера». Фото: Елена Лехова, пресс-служба театра «Урал Опера Балет»

В минувшие выходные в Москве, на сцене Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, объявили имена лауреатов национальной театральной премии «Золотая Маска». В этом году на награды претендовали три коллектива из нашего региона, в 17 номинациях. В итоге «Маску» получил театр «Урал Опера Балет» за спектакль «L.A.D.». Таким образом, теперь в копилке Свердловской области уже 61 «Золотая Маска».

Свердловское трио против Цыганова и Образцова

Церемония награждения главной театральной премией страны по объективным причинам год от года кочует между онлайн и офлайн. Виртуально «Маски» вручали в 2020-м и 2022 годах, но на нынешний финал все претенденты все-таки собрались вместе. И это, конечно, очень важно, ведь за прошедший год эксперты фестиваля отсмотрели 1 046 спектаклей в более чем 130 городах страны, в шорт-лист были определены 50 театров из 17 городов. Справедливо, что у лучших из лучших (среди которых немало представителей региональных коллективов), была возможность увидеться воочию, обсудить профессиональные находки друг друга и элементарно выразить восхищение.

Постановку церемонии награждения уже несколько лет подряд доверяют Нине Чусовой. Напомним, в марте было объявлено, что она стала главным режиссером Свердловского театра музыкальной комедии. Вести торжественный вечер вместе с артистом Сергеем Епишевым пригласили актрисуЛику Руллу, которая, кстати, окончила Екатеринбургский государственный театральный институт.

По традиции награждение начали с музыкального театра. Ведущие, которые имеют непосредственное отношение к этому направлению, шутили, что, наверное, их коллеги самые нетерпеливые, раз именно их конверты всегда вскрывают первыми. В данной категории наши надежды были связаны со Свердловским театром музыкальной комедии и тремя номинациями спектакля «Маленькая серенада». Мы уже писали, что это постановка многолетнего главного режиссера театра Кирилла Стрежнева, которого не стало в августе 2022 года. Любопытно, что именно этот спектакль завершал конкурсную программу всей «Золотой Маски», это был очень яркий финальный аккорд. Но вот самой награды не случилось, поскольку в жанре мюзикла и оперетты «Маски» между собой поделили два других очень сильных спектакля: «Кабаре» Театра наций и «Три товарища» пермского «Театра-Театра». Четыре из них, включая приз за режиссуру (Евгений Писарев), остались в Москве, еще две отправились в Пермь – за лучшую работу дирижера Татьяны Виноградовой и главная «Маска» за лучший спектакль.

Труппа Свердловского театра музыкальной комедии и Игорь Костолевский, президент премии "Золотая маска". Фото: пресс-служба фестиваля "Золотая маска"

В разделе «Куклы» у свердловчан шансы на победу были тоже очень велики. Так, сразу в шести номинациях на награду претендовали создатели спектакля Екатеринбургского театра кукол «Гоголь. Триптих». Над постановкой работала белорусская команда во главе с режиссером Игорем Казаковым. В сентябре спектакль получил Гран-при фестиваля «Петрушка Великий», а уж про восторг зрителей, которым довелось увидеть эту работу, и говорить не приходится. «Гоголь.Триптих» был представлен в том числе в главной номинации «Золотой Маски», также на звание лучшего актера претендовали сразу три артиста: Герман Варфоломеев (Башмачкин), Валерий Полянсков (Капитан Копейкин) и Александр Шишкин (Поприщин). Но наше великолепное трио обошел другой артист, которого, уверены, все вы хорошо знаете. Это Евгений Цыганов. После невероятно удачного «Дон Жуана» (за главную роль в этом спектакле актер получил «Маску» год назад), он зашел на поле кукольников, сыграв в спектакле «Я – Сергей Образцов» в Центральном театре кукол им. С.В. Образцова. Лучшим спектаклем в данной категории была признана работа этого же театра – «Белая уточка», режиссер которой – Борис Константинов– удостоен еще и персональной награды.

Особым спектаклям – особые «Маски»

Мы нисколько не преувеличим, если скажем, что «Золотая Маска«-2023 запомнится именно своими специальными наградами. Председатель жюри драматического театра и театра кукол, критик Екатерина Дмитриевская на церемонии отметила, что они выступали за то, чтобы назвать эти «Маски» «особыми», столь большое значение они имеют. Одна из таких наград досталась спектаклю театра «Урал Опера Балет» «L.A.D.» с формулировкой «За талантливо воплощенную музыку Леонида Десятникова в хореографии».

«L.A.D.» (инициалы композитора: Леонид Аркадьевич Десятников) был представлен на премии в восьми номинациях, включая главную – «Лучший балет». Это совместный проект екатеринбургского театра, продюсерской компании JOKERlab и фонда поддержки современной российской культуры М.АRT. Спектакль оказался непростым в первую очередь с организационной точки зрения – в нем задействована вся балетная труппа театра – 65 человек, а также камерный состав оркестра и хор Уральской консерватории. Музыкальным руководителем проекта является известный пианист и продюсер, постоянный исполнитель музыки Десятникова – Алексей Гориболь, в качестве постановщиков в Екатеринбург были приглашены три хореографа – Максим Петров, Максим Севагин, Андрей Кайдановский и на тот момент художественный руководитель балетной труппы нашего театра Слава Самодуров. Каждый создал свой мини-спектакль на музыку Десятникова – абсолютно разные работы, со своей атмосферой, своим восприятием творчества композитора и, конечно, особенной хореографией.

Интересно, что Максим Севагин и Слава Самодуров были представлены на «Золотой Маске» этого года еще и с произведениями в других театрах. И как раз Самодуров был признан лучшим хореографом за балет «Танцемания» в Большом театре. Сейчас конфигурация в балетной труппе екатеринбургского театра поменялась, и худруком стал как раз Максим Петров (лауреат «Маски»-2021), но награду за «L.A.D.» вышел получать именно Слава Самодуров, который вел этот проект, и можно сказать, собирал воедино это масштабное хореографическое полотно.

– Я хочу поблагодарить смелых продюсеров за то, что они пришли к нам в театр с этим проектом, он был непрост в исполнении, но я горд тем, что у нас получилось, – отметил на церемонии Слава Самодуров.

Фото: пресс-служба фестиваля "Золотая маска"

Кстати, в арсенале «Урал Оперы Балета» уже была одна специальная «Маска» – ее театру вручили за создание балета «Пахита» в 2019 году.

А возвращаясь к разговору про особенные «Маски», просто необходимо отметить другие постановки, которые оказались в одной, специальной категории с балетом «L.A.D.». Во-первых, это «Война и мир» Театра им. Евгения Вахтангова. Те, кому посчастливилось побывать на нем (постановку дважды привозили в Екатеринбург), согласятся, что это событие для российского театра. В силу разных обстоятельств спектакль не получил основных наград, но, с другой стороны, как раз именно ему так подходят эпитеты «исключительный» и «особенный».

Во-вторых, это опера «De temporum fine comoedia», созданная в рамках Дягилевского фестиваля в Перми. Дирижер – Теодор Курентзис, который за последние несколько лет заставил говорить об этом уральском городе как об одном из центров музыкального искусства страны и не только. Опять же в силу разных причин Теодор теперь работает в Санкт-Петербурге, но Дягилевский фестиваль не оставил, и продолжает в его рамках создавать спектакли, за которыми стоит ехать в Пермь даже за тысячу километров, не говоря уже о тех, кто, как мы, живет по соседству.

Ну и в-третьих, специальную «Маску» получила народная артистка России Нина Усатова и коллектив спектакля «Материнское сердце» (БДТ им. Г.А. Товстоногова). Это постановка Андрея Могучего по мотивам рассказов Василия Шукшина, текстов Николая и Елены Рерихов и стихотворений Козьмы Пруткова. Выйдя на сцену, Нина Усатова сказала, что играет в этом спектакле свою маму и бабушку, себя саму, да и всю Россию. Ее небольшое выступление на церемонии тоже можно расценить как отдельный спектакль, который тут же сбросил где-то ненужную пафосность мероприятия и напомнил всем, для чего вообще в нашей жизни нужен театр…

Фото: пресс-служба фестиваля "Золотая маска"

В следующем году премия «Золотая Маска» состоится уже в 30-й раз. Нам же остается надеяться, что на юбилейной церемонии свердловчанам будет за кого болеть.