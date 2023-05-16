Ирбитский театр показал «Позднюю любовь» на сцене Малого театра

Сцена из спектакля "Поздняя любовь". После участия в фестивале "Островский в доме Островского" Ирбитский театр был приглашен с этим спектаклем в Тамбов, на фестиваль им. Н.Х. Рыбакова. Фото: Олег Неустроев

Ирбитский драматический театр принял участие в Международном фестивале «Островский в доме Островского», который в театральном мире давно известен и любим. Для Ирбита это было впервые. Сам же фестиваль был нынче особенным и аншлаговым – он совместил два юбилея: 30 лет своего существования и 200 лет со дня рождения драматурга. Фестиваль прошел на трех сценах Малого театра. Было представлено 19 спектаклей из разных городов. Ирбитский театр, который с 1950-х тоже носит имя Островского, показал в Москве «Позднюю любовь». О спектакле уральцев, о впечатлениях от коллег и феномене Островского рассказал «ОГ» главный режиссер Ирбитского театра Александр ФУКАЛОВ.

– Мы год назад поставили «Позднюю любовь». Там очень трогательная история: героиня совершает непростительный поступок – предательство отца. Ради своей любви. Развязка вроде счастливая – зло наказано, добродетель торжествует, деньги остались в семье… Но кто-то у меня спросил: почему у нас в спектакле финал грустный? Понимаете: жизнь персонажей не заканчивается же с опусканием занавеса. Она продолжится. А как эти люди будут дальше жить – после того, что с ними случилось? Дочь после того, как предала отца. Николай, который пообещал отказаться от праздной жизни, сможет ли праведно жить? Много вопросов… В «Поздней любви» мы имеем в виду обычно позднюю любовь девушки, но в нашей трактовке главным персонажем становится ее отец, Маргаритов, который 20 лет положил на любовь к дочери – опекал ее, искал для нее хорошей жизни, пытался собрать приданое и т. д. Это все рушится в один момент, но он до последнего любит дочь и верит, что отдает свой бизнес Шаблову ради нее. Любовь до конца. Поглощающая всю жизнь. Родительская любовь.

По-человечески мы вот эту родительскую любовь очень поздно понимаем. Только, может быть, когда сами становимся родителями. Тогда вспоминаем и начинаем понимать собственных родителей – какие-то их слова, поступки, предостережения. А в «Поздней любви» даже не непонимание, а предательство! Жуткая история. Это трагическая пьеса.

Фото: Олег Неустроев

– Как приняли спектакль на Фестивале Островского?

– «Поздняя любовь», как и многие пьесы драматурга, наполнена персонажами абсолютно бенефисными. Любой выход сопровождается аплодисментами. Такие роли – мечта для актера. У нас на выходе Дормедонта, персонажа второго плана, (Владимир Ильин его играет) в Москве звучало «Браво!», и на поклонах ему конкретно даже овации устроили. Да, роль второго плана, но – очень яркая, выигрышная для молодого актера. Что уж говорить о главных персонажах?!

Фото: Олег Неустроев

А после спектакля была встреча с критиками. За что-то похвалили, за что-то поругали. Задали вопросы там, где что-то оказалось непонятно. Нормальное, хорошее обсуждение с профессионалами, которые первый раз видят этот спектакль. И вообще – наш театр! Не поверите: перед открытием была пресс-конференция организаторов фестиваля в ИТАР-ТАСС, где вдруг возник вопрос – а что за театр приезжает из Ирбита? И вообще – что такое Ирбит, где это? (смеется). Такой, дескать, маленький неведомый город, да неужели там есть театр? А после спектакля уже звучало: да мы хотим посмотреть на этот Ирбит. Поэтому для меня смысл участия в этом фестивале еще и в том, чтобы продвигать Ирбит в общественном сознании. В Ирбите театр – «градообразующее предприятие». И участие в такого рода крупных фестивалях – возможность продвижения города как бренда. Эта задача была одной из основных в данном случае.

Фото: Олег Неустроев

– У присказки «себя показать» есть продолжение – «других посмотреть»? Что из работ коллег удалось увидеть на фестивале? Обсуждали ли феномен Островского? Ведь из драматургов XIX века его продолжают ставить не меньше, чем Чехова…

– Что меня во всех спектаклях покорило – интересные решения, режиссерские ходы. В восторге от калужского спектакля «Как Миша Бальзаминов за счастьем ходил» – это комбинация трех пьес Островского, которая представила совершенно безысходное мечтание главного героя о счастье. Само название спектакля отсылает к известному «как Иван-дурак за счастьем ходил». И вот эту всепоглощающую мечту о счастье воплотил главный герой. Спектакль вообще придуман очень красиво: кроме Островского, там еще русская культура в разных эпохах и проявлениях – и Гоголь, и Пушкин. Герои поют романс «У Лукоморья дуб зеленый…», написанный специально для этого спектакля. Очень интересное решение.

В спектакле «Снегурочка» театра Кинешмы покорило – как труппа поет. Только представьте: действие происходит на катке, в парке. Многое перепутано, перемешано. У меня куча вопросов к режиссеру – «А почему так?». На некоторые сам отвечаю. Какие-то нестыковки все же остаются. Но труппа поет безупречно – очень чистые вещи, хорошие. Кстати, «Снегурочка» была написана в один год с пьесой «Поздняя любовь», и она ведь тоже о поздней любви. Чувство, которое посетило Снегурочку, – всепоглощающая любовь, жертвенность. Мы привычно повторяем «весенняя сказка», сказка про любовь, но забываем, что в финале-то два трупа. Помните, Берендей говорит: «Снегурочки печальная кончина и страшная погибель Мизгиря тревожить нас не могут…» И на костях двух человек – Снегурочки и Мизгиря – они зовут Ярило, и начинается праздник. Абсолютно русская история. Мы, случается, по костям идем к каким-то праздникам…

Фото: Олег Неустроев

– Впору вспомнить бунинское «Из нас, как из дерева, – и дубина, и икона, в зависимости от обстоятельств». И в Островском как раз есть и то и другое из национального характера. Не случайно же его называют «русский Шекспир»?

– Он писал про человека. Он не просто бытописатель, он – хороший бытонаблюдатель. Знает быт купцов, крестьян, разорившихся мелких дворян. Знает быт актеров – и мастерски пишет об этом в пьесах «Лес», «Таланты и поклонники», «Без вины виноватые». Он знает людей и ту среду, о которой пишет. И за 150–160 лет «после Островского» ничего же не изменилось: ни в человеческих отношениях, ни в быте. Что, «Доходное место» – не современная пьеса? Абсолютно современная. А «Гроза»? Что, отношения свекрови и невестки сильно поменялись или жены не изменяют нелюбимым мужьям? А «В чужом пиру похмелье»? Что, нет домашнего насилья? Нет семейных самодуров? Да любую пьесу бери и наткнешься на то, что человек-то и отношения человеческие не меняются. Очень сложно, конечно, адаптировать пьесы Островского к сегодняшнему дню (и сложно его ставить за рубежом), потому что сам слог Островского конкретно из XIX века – какие-то понятия, слова, выражения. Но если актер профессионально «присваивает» это, то все абсолютно понятно и сегодняшнему зрителю. Ни отношения в семье, ни, условно говоря, на производстве (хозяин – приказчик, чиновник – начальник) ничего не меняется. Вот же чем гениален Островский!

Фото: Олег Неустроев