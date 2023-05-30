Сразу два Довлатова

Финальная сцена спектакля, в котором, как можно увидеть, занята вся труппа ЦСД. Фото: Павел Ворожцов

«Альбом с голубем» – премьера Центра современной драматургии. Пьеса Алексея Федорченко и Лиды Канашовой по прозе СергеяДовлатова и о самом Сергее Довлатове. Режиссер Алексей Федорченко.

Алексей Станиславович, которого мы знаем как кинорежиссера, сценариста, продюсера, прозаика (если кто-то не читал его «Спички» – немедленно прочтите, пока до последней спички не доберетесь, вас никто от этого наслаждения не сможет оторвать). Но в прошлом году Федорченко пришел в театр, в ЦСД поставил спектакль «Как я обманул всех и Бога» о легендарном международном авантюристе Арманде Хаммере (пьеса Федорченко и Канашовой). Вот тогда-то его Антон Бутаков, директор и художественный руководитель театра, попросил: напишите для нас пьесу о Довлатове.

То есть пьеса – эксклюзив, кроме ЦСД ее еще нигде не ставили. И не знаю, где смогут поставить, ведь не так много у нас таких, как Бутаков, артистов, поразительно внешне похожих на Сергея Донатовича. Его даже пробовали в фильм «Довлатов» Алексея Германа, но Антон тогда выглядел слишком моложаво, теперь созрел.

Федорченко и Бутаков слушали записи Довлатова, читающего свои рассказы, и Антон поначалу даже пытался копировать довлатовскую манеру, но потом стало ясно, что получится фальшиво, и у Бутакова свой Довлатов. И есть на сцене еще один Довлатов. А жену Лену играют четыре актрисы. Вообще в спектакле занята вся труппа театра.

Фото: Павел Ворожцов

Нам предлагают разные версии знакомства Сергея и Лены, одна убедительнее другой (все взяты из книг Довлатова и воспоминаний его жены), и не знаешь, какая правдива. Может, и никакая. Вам решать. Какая больше понравилась, в такую и поверьте. Проблема прозы Довлатова – многие читатели принимают ее за документ. Сам в юности позвонил ему на Радио «Свобода», сказал, что вот тут у вас фактическая ошибка – Сталинскую премию такой-то писатель получил не в таком-то, а в таком-то году. Он вежливо ответил мне по радио, что это не имеет значения.

Федорченко создает атмо­сферу карнавала, веселого безумия, где одна из самых гротескных сцен – собачья свадьба фокстерьера Глаши (глава называется «Настоящая сука»), но вдруг сквозь шутки и песню Псоя Короленко «Перегары» проступают мучительные вопросы: уезжать – не уезжать? Уехать – но кому в Америке нужен русский писатель? Остаться? А КГБ уже дело шьет и «дружески» советует валить.

Фото: Павел Ворожцов

И еще следует сказать о программке. На первый взгляд – обыкновенная (хотя когда читаешь «Администратор и автор носочков», понимаешь, что попал в необычный театр). А когда из этой не совсем обыкновенной программы выпадает шестистраничный цветной вкладыш «Одень Довлатова», сразу становится ясно – Театр. Пояснение: «Вырежи Довлатова с этой страницы и одень в наряды со следующих». Интерактив! После спектакля приходим домой и по своему вкусу наряжаем Сергея и Глашу. И будет украшать ваше жилище эксклюзивный Довлатов. Только приходите на спектакль заранее. Программки расходятся как горячие пирожки, на всех может не хватить.

Фото: Павел Ворожцов