Коляда развел тучи руками: в Екатеринбурге ярко стартовал фестиваль «Коляда-Plays». Фото

Открытие фестиваля «Коляда-plays». Фото: Полина Зиновьева

В столице Урала открылся XVI Международный фестиваль современной драматургии «Коляда-plays». Традиционно смотр стартовал на площадке перед «Коляда-театром» (пр. Ленина, 97). Казалось бы, погода подвела, но прямо перед началом представления проливной дождь закончился, выглянуло солнце и началась пенная вечеринка.

В нынешнем году театральный фестиваль «Коляда-Plays» проходит с 20 по 30 июня. Смотр принимают семь площадок столицы Урала, помимо «Коляда-театра», это Камерный театр, Свердловская детская филармония, Театра балета «Щелкунчик», Свердловский театр музыкальной комедии, Театра кукол и Учебный театр ЕГТИ. Событие проходит при поддержке министерства культуры Свердловской области.

Спецэффекты традиционно сопровождают открытие фестиваля. Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

В конкурсную программу фестиваля вошли 30 постановок из разных городов России – Вологды, Кирова, Кемерово, Магадана, Новгорода, Таганрога, Ижевска и других, а также Казахстана и Кыргызстана. Все спектакли поставлены по пьесам уральских драматургов или лауреатов Международного конкурса «Евразия», либо по пьесе самого Николая Коляды. В этом году в афише – произведения Ирины Васьковской, Ярославы Пулинович, Семена Вяткина, Романа Козырчикова и других авторов.

Дважды в конкурсной программе представлены театральные работы по пьесе обозревателя «Областной газеты» Михаила Батурина – «Зебры не ржут». Этот материал для постановки выбрали Шадринский драматический театр и Театр «Без театра» из Омска.

Что касается коллективов из Свердловской области, то в конкурс вошли два спектакля от драматурга Алексея Еньшина – постановка Серовского театра драмы им. А.П. Чехова – «9 Б» (в инсценировке Еньшина, по пьесе Бориса Васильева «Завтра была война») и «Угонщица» Ирбитского драматического театра им. А.Н. Островского.

«Новый молодежный театр» Нижнего Тагила покажет на фестивале притчу «Конец февраля» (автор Екатерина Антонова), а Нижнетагильский драматический театр им. Д.Н. Мамина-Сибиряка представит своего «Озорника» (по рассказу Дмитрия Наркисовича, в инсценировке Ирины Васьковской). Екатеринбург на «Коляда-Plays» заявлен двумя работами Независимого театра «ТУТ» по пьесам Ярославы Пулинович и Романа Козырчикова.

В рамках внеконкурсной программы запланированы читки, показ фильмов фестиваля-практикума «Кинопроба», представление эскизов нескольких спектаклей, один из которых посвящен как раз Шигирскому идолу. Постановка по пьесе Евгения Перминова так и называется «Идол», ее представят 24 июня на сцене «Коляда-театра».