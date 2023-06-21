Ирбитские сюрПРИЗЫ

За неожиданное решение спектакль «Гроза» по Островскому (ТЮЗ, Нижнекамск) получил Гран-при фестиваля. Фото: Екатерина Анисимова

Известный театральный фестиваль, давно ставший брендом культуры Урала, завершился. Поскольку 2023-й объявлен Президентом РФ Годом Островского, для учредителя фестиваля –Ирбитского театра драмы, который носит имя Островского, – это могло стать главным и единственным посылом в контенте. Но и в содержании фестиваля, и в наградах было много неожиданностей.

Во-первых, программа. Рожденное в самом Ирбите, учредителями название «Островский и другая классика» позволило пригласить спектакли не только по Островскому, но и другой литературной классике – Достоевскому, Гоголю, Линдгрен... Более того, вне фестивальных показов вести разговор с практиками театра и зрителями и о значении Островского для русского театра, и гораздо шире – в рамках круг-лого стола «Смотрим классику сегодня». Смысловые, режиссерские новации в интерпретации хрестоматийных текстов стали одной из главных идей нынешнего фестиваля.

Из 50 спектаклей-заявок от театров разных регионов России в фестивальную афишу было отобрано 10. На «Ирбитские подмостки» были приглашены те-атры из Великого Новгорода, Самары, Истры (Московская обл.), Верхнего Уфалея (Челябинская обл.), Нижнекамска и Буинска из Татарстана. Свердловскую область представляли театры Новоуральска, Екатеринбурга, Нижнего Тагила и, конечно же, сама Ирбитская драма.

По решению жюри, которое нынче возглавлял известный театровед Павел Руднев, Гран-при фестиваля удостоен спектакль «Гроза» Нижнекамского ТЮЗа, а исполнительница роли Катерины Наталья Денисова отмечена за лучшую женскую роль. Также в других номинациях победителями, с неизменным эпитетом лучшие, стали: мужская роль – Владислав Ступак (Родион Раскольников, спектакль «Родя», Ист­ринский драматический театр); работа режиссера – Ринат Кияков («Сахарный ребенок», Новый Молодежный театр, Нижний Тагил); работа художника – Егор Пшеничный («Двойник», театр «Вымысел», Верхний Уфалей); роль второго плана – Владимир Ильин (Дормедонт, «Поздняя любовь», Ирбитский драматический театр); актерский ансамбль – спектакль «Родя» (Ист­ринский драматический театр); спектакль для детей – «Сахарный ребенок» (Новый Молодежный театр, Нижний Тагил).

На фестивале были вручены и специальные дипломы жюри, среди которых – спецпризы с неожиданными, но очень точными названиями: «Тепло фестиваля» – труппе Ирбитского драматического театра им. А.Н. Островского под руководством главного режиссера Александра Фукалова; «Надежда фестиваля» – Детский театр балета «Щелкунчик»; «За актерский дуэт» отмечены Алексей Шолохов и Юлия Моисеева («Двойник», театр «Вымысел», Верхний Уфалей).

Любой фестиваль («Ирбитские подмостки» не исключение) не только праздник, но и колоссальная, не видимая для зрителей организаторская работа. Это ли не знать практикам театра?! Поэтому со знанием дела, с профессиональным и человеческим признанием жюри отметило тех, кто был не на сцене, но без кого происходящее на «Ирбитских подмостках» было бы просто невозможно. Специальный приз «Опора фестиваля» вручен АО «Ирбитский молочный завод» (предприятие уже несколько лет – спонсор фестиваля); спецприз «Мотор фестиваля» – водителю Ирбитского драмтеатра Анатолию Егорову.

Награды в главных профессиональных номинациях вручены вместе с денежными вознаграждениями, спецпризы – с подарками от партнеров. Уникальной, единственной в своем роде наградой стал приз Центрального Дома актера им. А. Яблочкиной (Моск­ва): Новгородский театр драмы им. Ф. Достоевского покажет свой спектакль «Преступление и наказание» в ЦДА. На столичной сцене!