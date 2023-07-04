«Драма Номер Три» закрылась нескучной классикой

Сцена из спектакля «Ромео и Джульетта». Неожиданная интерпретация Шекспира... в присутствии самого автора. Фото: Илья Жильцов

«Драма Номер Три» Каменска-Уральского завершила сезон. Никогда прежде сезон не длился так долго (обычно заканчивался в мае). И редкий случай – «под занавес» театр показал аж две премьеры! Новации связаны отчасти с тем, что театр, по сути, выходит на финишную прямую к своему юбилею: в ноябре 2024 года труппе Каменск-Уральского театра исполнится 100 лет.

Первой на закрытии сезона была премьера для детей – «Конек-Горбунок». Спектакль оказался больше, нежели просто сказка Петра Ершова. У представления был пролог, в котором перед зрителями вышли знаковые герои русских сказок, и – эпилог, в котором Хранитель сказок подвел итог театрального сезона, а художественный руководитель театра Людмила Матис объявила имя победителя конкурса «Лучший артист сезона» и обладателя приза зрительских симпатий. Им стал Дмитрий Зубарев. Ему доверено было ударить в театральный колокол и тем самым завершить детский театральный сезон.

Вторая премьера, которой театр, собственно, и закрыл сезон, – «Ромео и Джульетта». Снова классика и снова в необычной подаче. Да еще такой глобальной: спектакль получился рекордным по продолжительности – почти четыре часа. К осовремениванию хрестоматийных текстов зритель вроде уже привык, а вечный сюжет о любви юных Ромео и Джульетты прямо-таки напрашивается на современные ассоциации. И все же...

– Премьера поделила горожан – любителей театрального искусства по линии «охранения классики», – рассказывают в театре. – Одни абсолютно не принимают любое «осовременивание» и уходят в первом антракте. Другие рады открытиям новых смыслов в классическом тексте и с радостью аплодируют в финале спектакля. Постановщики – недавние выпускники Екатеринбургского театрального института, а ныне служители Коляда-театра – Александр Балыков и Лев Низами.

Оппоненты в отношении к классике на современной сцене – из разряда самых непримиримых. Обычно ни та, ни другая сторона не уступают позиций, не меняют своего мнения. Примирить их может разве что неравнодушие и то, что в данном случае новый взгляд на классику оказался нескучным.

Неравнодушие, новации, неожиданные, почти публицистические ходы в событиях на театральной сцене были ключевыми понятиями в нынешнем сезоне «Драмы Номер Три». Ко Дню Победы театр представил зрителям музыкально-поэтическую композицию «Я из Донбасса»: мысли современников о причинах и следствиях жестокого конфликта с объединяющим все повествование собирательным образом журналиста. В постановке использовались фрагменты интервью реального военного корреспондента Анны Долгаревой. Ее имя, ее личность появились в композиции «Я из Донбасса» не случайно: в мае поэт и журналист Анна Долгарева была гостем Каменска-Уральского, творческая встреча с ней состоялась на сцене «Драмы номер три».

Кроме того, памятными событиями сезона стали «Ночь в театре» (театр проводит ее в четвертый раз и нынче, помимо концертной программы от ведущих артистов и читки пьесы, представил молодых артистов, пополнивших труппу), а также Благотворительный марафон – традиционная акция театра позволяет посредством искусства оказывать помощь, собирать средства в пользу кого-то из нуждающихся в лечении горожан, как правило – это дети.

Минувший сезон добавил и наград в коллекцию труппы. Из Санкт-Петербурга, с XIX театрального фестиваля «Пять вечеров» им. Александра Володина, театр привез статуэтку замечательного драматурга – за спектакль «Горка», а на Областном фестивале «Браво!» спектакль каменцев «Маугли» был награжден как «Лучший детский спектакль в драматическом театре».

Сезон был успешен. Выйдя из отпуска, труппа активно включится в предъюбилейный сезон, начнет движение к своему 100-летию. Но даже в межсезонье театр не полностью отключается от творчества: в ближайшие дни состоится проект «постSкриптум», послесловие к театральному сезону – три постановки актрисы и режиссера Инги Матис в течение первой июльской недели. А еще в городе запущен видеопроект «Впечатления и ожидания»: серия коротких интервью с актерами каменского театра – как прошел для них сезон и... каковы планы на отдых?