Театр «Урал Опера Балет» представил последнюю премьеру сезона – балет «Сильфида»

Фото: Полина Зиновьева

В театре «Урал Опера Балет» готовы к премьере последней новинки сезона. Это «Сильфида», уже завтра спектакль представят зрителям. Предыдущая версия легендарного балета на сцене нашего театра шла семь лет назад. Нынешняя постановка, как отмечают ее создатели, радикально консервативна, это реконструкция хореографии Августа Бурнонвиля, творившего в позапрошлом веке.

Идея воспроизвести хореографию Бурнонвиля в театре «Урал Опера Балет» принадлежит Вячеславу Самодурову, воплощали ее на сцене Елена Панкова и Алексей Семёнов – педагоги-репетиторы екатеринбургской труппы, а также Дарья Павленко. В качестве дирижера выступает неоднократный обладатель премии «Золотая маска» Павел Клиничев.

Первую «Сильфиду» поставил в Париже Филиппо Тальони в 1832 году. Его дочь Мария исполнила заглавную партию и после премьеры проснулась главной балериной планеты. Под большим впечатлением от постановки оказался и датский хореограф Август Бурнонвиль. Он решил перенести балет в родной Копенгаген, но музыкальная партитура оказалась слишком дорога для Королевского театра. Тогда Бурнонвиль заказал новую музыку и сочинил свою «Сильфиду». Спектакль Тальони погиб, а вариант Бурнонвиля датчане бережно хранили и в середине ХХ века открыли миру.

– У нас большинство театров использовало версию Эльзы Марианны фон Розен, это середина XX века. Мы же решили, что раз спектакль возвращается после семилетней паузы, нужно предложить что-то интереснее, поэтому обратились к первоисточнику, – рассказывает Алексей Семёнов. – Конечно, в нашей постановке есть небольшие изменения – от каких-то мизансцен нам пришлось отказаться, где-то, наоборот, добавляли что-то новое. Все-таки прошло 200 лет – и техника изменилась, и читабельность мизансцен. Некоторые моменты просто были крайне длинными 0 в XIX веке это, наверное, было очень интересно, а мы же ускорили темп всего спектакля, чтобы это было энергично и не скучно. Получается, что у нас все-таки своя версия, версия «Урал Балета».

– Но это не значит, что мы изменили движения Бурнонвиля, – добавляет Елена Панкова, – хореографический текст сохранен настолько, насколько это возможно. Хотя записей балета, естественно, не сохранилось – хореография передавалось из ног в ноги.

Что касается дуэта хореографов Панкова-Семёнов, то Елена была ответственна за классические танцы – за партии Сильфиды, Джеймса и так далее. А режиссура и все характерные танцы остались за Алексеем Семёновым.

Фото: Полина Зиновьева

Отдельно стоит сказать о костюмах к этому спектаклю. Например, первый акт артисты танцуют в национальных шотландских костюмах, и это очень эффектный ход. Кстати, для художника по костюмам Елены Трубецковой (в недавнем прошлом балерины Екатеринбургского театра) – это первая большая работа в этом жанре.

Премьерные спектакли будут идти с 6 по 9 июля. Оплатить билет можно по Пушкинской карте.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева