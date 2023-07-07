Три века «Сильфиды»

Премьерные показы проходят с 6 по 9 июля. На сцене Сильфида (Варвара Пугачева) и Джеймс (Александр Меркушев). Этот состав солистов можно будет увидеть 9 июля. Фото: Полина Зиновьева

Предыдущая версия легендарного балета на сцене нашего театра шла семь лет назад. Нынешняя «Сильфида», как отмечают ее создатели, максимально консервативна, это реконструкция хореографии Августа Бурнонвиля, творившего в XIX веке.

Мы уже привыкли, что каждая премьера этого театра – новация. За последние несколько лет мы удивлялись опере-медитации на санскрите, наблюдали, что получится из совмещения балета и рэпа в «Коньке-Горбунке», погружались в танцевальные эксперименты под музыку Леонида Десятникова. Продолжать можно долго, но в этот раз «Урал Балет» решил сыграть на контрасте – увлечь зрителя радикальным консерватизмом.

Идея воспроизвести хореографию Августа Бурнонвиля в театре «Урал Опера Балет» принадлежит Вячеславу Самодурову, а воплощали ее на сцене Елена Панкова и Алексей Семенов – педагоги-репетиторы екатеринбургской труппы, и Дарья Павленко. В качестве дирижера выступает неоднократный обладатель премии «Золотая маска» Павел Клиничев.

Первую «Сильфиду» поставил в Париже Филиппо Тальони в 1832 году. Его дочь Мария исполнила заглавную партию и после премьеры проснулась главной балериной планеты. Под большим впечатлением от постановки оказался и датский хореограф Август Бурнонвиль. Он решил перенести балет в родной Копенгаген.

– Но у Бурнонвиля возникли проблемы с музыкой, – рассказывает балетмейстер-постановщик Елена Панкова. – Да-да, уже в позапрошлом веке была такая штука, как авторское право. И партитура композитора Шнейцхоффера оказалась слишком дорога. Тогда Бурнонвиль понял, что проще заплатить своему местному композитору и написать новое произведение, похожее на то, что создал Шнейцхоффер.

Так появилась еще одна «Сильфида». Со временем спектакль Тальони погиб, а вариант Бурнонвиля датчане бережно хранили и в середине ХХ века открыли миру.

– У нас большинство театров использовало версию Эльзы Марианны фон Розен, это середина XX века. Мы же решили, что раз спектакль возвращается после семилетней паузы, нужно предложить что-то интереснее, поэтому обратились к первоисточнику, – поясняет хореограф Алексей Семенов. – Конечно, в нашей постановке есть небольшие изменения – от каких-то мизансцен нам пришлось отказаться, где-то, наоборот, добавляли что-то новое. Все-таки прошло 200 лет – и техника изменилась, и читабельность мизансцен. Некоторые моменты просто были крайне длинными: в XIX веке это, наверное, казалось очень интересным, а мы же ускорили темп всего спектакля, чтобы это было энергично и не скучно. Получается, что у нас все-таки своя версия, версия «Урал Балета».

– Но это не значит, что мы изменили движения Бурнонвиля, – добавляет Елена Панкова, – хореографический текст сохранен настолько, насколько это возможно. Хотя записей балета, естественно, не осталось – хореография передавалась, как часто и бывает, из ног в ноги.

Что касается дуэта хореографов Панкова-Семенов, то Елена была ответственна за классические танцы – партии Сильфиды, Джеймса и так далее. А режиссура и все характерные танцы остались за Алексеем. Под словосочетанием «характерные танцы» подразумевается, конечно же, шотландская национальная хореография, которая вряд ли оставит зрителя равнодушным.

Отдельно стоит сказать о партии колдуньи Мэдж. Прессе довелось увидеть версию артиста Константина Хлебникова, но, как оказалось, далеко не все из первых зрителей поняли, что танцевал мужчина.

– Как же хорошо, что вы не разгадали эту загадку, просто замечательно! – обрадовался хореограф Алексей Семенов. – Обязательно передам Константину, для него это лучшая похвала. Понимаете, в этой роли очень важна именно мужская энергетика, при том, что двигаться Мэдж должна как женщина. Поэтому важно было не перейти определенную грань, сбалансировать то и другое. Здесь мы немного поэкспериментировали и в разных составах партию Мэдж исполняют и мужчины, и женщины.