Свердловский ансамбль танца «Улыбка» победил в конкурсе в Душанбе

Покорить жюри коллектив смог, исполняя кадриль «Уральская семёра» . Фото: Департамент информационной политики СО

Ансамбль танца «Улыбка» Свердловской детской филармонии завоевал первое место в хореографическом конкурсе III Международного фестиваля детского художественного творчества «Юные дарования» в Душанбе.

Ансамбль «Улыбка» был единственным представителем России на фестивале. Покорить жюри коллектив смог, исполняя кадриль «Уральская семёра». Всего на «Юных дарованиях» было 400 участников из Индии, Пакистана, Турции, Туркмении, Узбекистана и Афганистана.

Кроме того, в рамках фестиваля в Национальном музее развернулась выставка работ юных художников из стран-участниц фестиваля. Россию в проекте представляла Ева Черноголова. Помимо того, что она артистка ансамбля танца «Улыбка», девушка – выпускница одной из художественных школ Екатеринбурга.

«Это первое участие Евы в международной выставке. Специалисты отметили ее акварели с уральскими пейзажами, видами Мариинска, сюжетными зарисовками, которые по цвету, замыслу, тематике заметно отличались от живописи колоритного Востока», – отметила заместитель директора Свердловской детской филармонии Наталья Подкорытова.

Ансамбль «Улыбка» – обладатель Гран-при и звания лауреата многочисленных всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. В концертном составе ансамбля – 130 человек в возрасте от 7 до 18 лет. Более 300 детей от 4 до 7 лет занимается в подготовительных группах, обучаясь основам классического, русского, современного танца, акробатики. В репертуаре «Улыбки» – игровые танцевальные номера, сюжетные постановки на основе народного танца и современной хореографии.