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Экономика
26 августа 2020, 18:51

Уровень безработицы в России вырос до 6,3%

центр занятости

В Свердловской области численность граждан, не имеющих работы, в июле составила 137 тысяч. Фото: Галина Соловьёва.

В июле уровень безработицы в России достиг 6,3%. Численность граждан, которые квалифицировались как безработные, увеличилась до 4 млн 731 тыс. человек.

По данным Росстата, за месяц число нетрудоустроенных россиян увеличилось на 125 тыс. человек, а уровень безработицы стал выше на 0,1 процентного пункта.

Каждый пятый безработный в стране относится к возрастной категории от 15 до 25 лет. Примерно столько же среди безработных — людей, которые не имеют опыта трудовой деятельности.

В Свердловской области численность граждан, не имеющих работы, в июле составила 137 тыс. По этому показателю Средний Урал — на втором месте в Уральском федеральном округе после Челябинской области, где насчитали почти 140 тыс. безработных. Уровень безработицы в регионе оказался выше, чем в среднем по стране — 6,5% (третье место в УрФО после Курганской (8,2%) и Челябинской (7,5%) областей).

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Областная газета Свердловской области

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