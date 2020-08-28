В Екатеринбурге после обновления заработал флагманский офис банка «Открытие»

Это первый офис банка «Открытие» в Екатеринбурге в обновлённом дизайне. Фото: Алексей Кунилов

В уральской столице по адресу Свердлова 11 а после пяти месяцев ремонта открылся офис банка «Открытие». В просторном помещении площадью в 300 квадратных метров расположились зоны для обслуживания физических лиц, юридических клиентов, зал с кассой для работы с VIP-клиентами, переговорные и даже центр, занимающийся вопросами представителей малого и среднего бизнеса.

Презентация отделения сегодня состоялась в кругу близких друзей и клиентов. С открытием поздравил коллектив банка глава администрации Железнодорожного района Екатеринбурга Андрей Курочкин.

– Хочется выразить благодарность банку за человеческое отношение к горожанам, за участие в социальных проектах, за заботу о пожилых жителях нашего района, – сказал он.

Мария Сахарова, Наталья Алемасова и Андрей Курочкин дали старт официальному окрытию офиса банка. Фото: Алексей Кунилов

Илья Сулла, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, поблагодарил банк за поддержку малого и среднего бизнеса и тесное сотрудничество с фондом:

– Хочется вспомнить цифровой форум, который мы в прошлом году проводили в «Космосе». Надеюсь, в этом году мы вместе с вами сделаем его онлайн-режиме, а в следующем году вновь повторим это событие. Я общался с вашими клиентами, они говорят, что банк «Открытие» всегда открыт для малого бизнеса — мы это приветствуем.

Офис на улице Свердлова 11 а обслуживает более 7 тысяч клиентов.

Так выглядит зона, где работают с физическими лицами. Фото: Алексей Кунилов

После ремонта руководству даже пришлось расширить штат сотрудников. Только в команде центра малого и среднего бизнеса, который базируется в этом филиале, трудится 20 человек.

– Мы работаем в Екатеринбурге более 10 лет, – рассказала Мария Сахарова, директор операционного офиса «На Свердлова» банка «Открытие». – До сегодняшнего дня офис был в старом формате. Мы сделали ремонт и создали для клиентов ту атмосферу, которая позволит им чувствовать себя комфортно.

Для удобства клиентов в банке есть круглосуточная зона с банкоматами, информационное табло, где можно получить справочную информацию, просторная зона ожидания и две кассы.

Данная зона с банкоматами открыта 24 часа в сутки. Фото: Алексей Кунилов

– В последние два года у нас сильно изменилась концепция оформления офисов, – делится Наталья Алемасова, управляющая банком «Открытие» в регионе. – В обновленом формате стало много света; помещения оформлены живой; отсутствуют перегородки между сотрудниками и клиентами. Офис мы назваем флагманским. Здесь обслуживаются не только частные клиенты, но и представители малого и среднего бизнеса. Все потребности, которые могут возникнуть у клиента: от страхования до лизинговых услуг, мы можем удовлетворить в одном месте.

Сотрудик зоны по работе с юридическими лицами по видеосвязи консультирует клиента. Фото: Алексей Кунилов

Несмотря на то, что в последние годы популярность набирают цифровые технологии и возможность обслуживания клиентов дистанционно, в данном офисе банка прежде всего сделали ставку на личное общение с клиентами и комфорт.

– Цифровизация – это хорошо, но самая большая ценность – мы с вами, наше общение. И если человек решил потратить время на общение, то ему должно быть комфортно и уютно. И он должен хотеть вернуться к нам ещё раз, – отметила Наталья Владиславовна.

А приятным бонусом для клиентов банка, выбравших личное общение, станет услуга «Предварительная запись». С начала года у посетителей есть возможность записаться на консультацию через сайт «Открытия» и выбрать удобное время для посещения финансового учреждения.

Ежедневно офис может принимать более 100 посетителей. Фото: Алексей Кунилов

Напомним, банк «Открытие» входит в десятку крупнейших банков России и является системообразующей кредитной организаций страны. В Свердловской области сегодня работает 21 филиал банка, 10 из них находятся в Екатеринбурге. В этом году в конце сентября также после ремонта откроется офис на улице Белинского, а к концу года запланирован переезд центрального филиала банка «Открытие» с улицы Толмачёва на улицу Карла Маркса.