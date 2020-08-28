Генпрокуратура РФ обнаружила нарушения при отчуждении государственных акций Башкирской содовой компании

Генеральная прокуратура России, по поручению Президента Владимира Путина, проверила законность отчуждения государственных акций Башкирской содовой компании. Фото: пресс-служба Кремля.

Генеральная прокуратура России, по поручению Президента Владимира Путина, проверила законность отчуждения государственных акций Башкирской содовой компании (БСК). В ходе проверки были найдены нарушения законодательства о приватизации имущества.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, передача прав на имущественные комплексы БСК была осуществлёна помимо воли государства. С целью защиты интересов Российской Федерации надзорное ведомство подало в Арбитражный суд Башкортостана иск об истребовании государственных акций из чужого незаконного владения.

Помимо этого в Следственный комитет РФ были направлены материалы проверки для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц Республики Башкортостан.

Башкирская содовая компания была создана в 2013 году путём присоединения ОАО "Сода", 61,65% акций которого принадлежало правительству Башкирии, к ОАО "Каустик", которым владели частные компании "Башхим" и кипрская Modisanna. К августу 2020 года "Башхим" владел 57,18% акций БСК, а госинвесткомпания Башкирии АО "Региональный фонд" — 38,28%.

Напомним, что 26 августа в ходе совещания с Правительством Владимир Путин поручил разобраться в конфликте между Башкирской содовой компанией (БСК) и защитниками шихана Куштау в Башкортостане, а также провести проверку законности передачи государственного имущества.

"Деньги, заработанные БСК, практически в развитие не инвестируются, в регионе не остаются. При общем объёме выручки в прошлом, в 2019 году 45 миллиардов рублей на инвестиционные цели пошло только 2,5 миллиарда рублей. Где деньги? Известно где - в офшорах", - заявил глава государства.

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