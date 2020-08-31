Пожар на заводе СМАК в Екатеринбурге не приведёт к дефициту хлеба

На предприятии частично пострадал цех хлебобулочных изделий и мелкоштучного товара. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В министерстве АПК и потребительского рынка Свердловской области уверены, что пожар, произошедший на заводе СМАК, не повлияет на поставки продукции в магазины и социальные учреждения региона. На предприятии частично пострадал цех хлебобулочных изделий и мелкоштучного товара.

«Временная остановка части производства АО «Смак» в целом не повлияет на обеспечение хлебом социальных учреждений и магазинов Екатеринбурга и Свердловской области», - приводит сообщение министерства ТАСС.

Отмечается, что, по оценке руководства хлебопекарного завода, часть производства будет перезапущена уже в ближайшее время.

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», информация о пожаре на территории хлебомакаронного комбината СМАК на ул. Свердлова, 8 в Екатеринбурге поступила в экстренные службы сегодня в 8:57. Ещё до прибытия пожарных из здания были эвакуированы 250 человек. Из-за высокой температуры кровля завода частично обрушилась на площади 100 кв. метров.

На борьбу с огнём ушло около 2,5 часа: в 11.24 открытое горение в цехе было ликвидировано. Пожар на хлебокомбинате тушили 18 единиц техники и 83 спасателя.

Хлебокомбинат СМАК - первый хлебопекарный завод в Свердловской области. Он был запущен в 1927 году. Он является крупнейшим хлебобулочным производством на Урале и, по оценке регионального МинАПК, занимает порядка 30% рынка хлеба и хлебобулочных изделий на Среднем Урале.