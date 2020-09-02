Правительство РФ выделило один миллиард рублей на поддержку лёгкой промышленности

Российским предприятиям лёгкой промышленности окажут поддержку в размере одного миллиарда рублей. Фото: Павел Ворожцов

Российским предприятиям лёгкой промышленности окажут поддержку в размере одного миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Документ опубликован на сайте кабмина. Согласно пояснительной записке к документу, почти 454 млн рублей планируется направить на компенсацию части затрат по кредитам. Речь идёт о займах, взятых на увеличение объёмов производства и повышение конкурентоспособности.

Кроме того, 304 млн рублей пойдут на стимулирование спроса и на финансирование лизинговых организаций, которые предоставляют предприятиям лёгкой промышленности необходимое оборудование.

Ещё 242 млн рублей предусмотрено на комплексную программу поддержки производства льняных изделий до 2025 года.

Отмечается, что принятое решение позволит поддержать предприятия лёгкой промышленности, повысить их экспортный потенциал и ускорить импортозамещение в отрасли.