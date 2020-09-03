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Экономика
3 сентября 2020, 13:00

Торги Мосбиржи открылись с роста курса доллара и снижения евро

По состоянию на 10:20 курс доллара продолжил расти до 75,74, евро также вырос до 89,43.

По состоянию на 10:20 курс доллара продолжил расти до 75,74, евро также вырос до 89,43. Фото: Галина Соловьёва

На открытии торгов Московской биржи курс доллара вырос до 75,51 рубля, а курс евро снизился до 88,99 рубля. Об этом свидетельствовали данные торговой площадки на 10:00 мск.

По состоянию на 10:20 курс доллара продолжил расти до 75,74, евро также вырос до 89,43.

Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов. По данным ТАСС, по состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи опустился 0,06% и достиг 2954,62 пункта, а индекс РТС - на 0,03%, до 1234,42 пункта.

К 10:43 мск индекс Мосбиржи находился на отметке 2960,85 пункта (+0,15%). Индекс РТС торговался на уровне 1238,79 пункта (+0,32%).

Отметим, что накануне к закрытию торгов рубль усилил снижение на фоне заявлений властей Германии о том, что в организме Алексея Навального обнаружены следы химического нервно-паралитического вещества группы «Новичок».

Так, по данным на 16:54 мск 2 сентября, курс доллара вырос на 2,23%, до 75,22 руб., курс евро - на 1,59%, до 89,05 руб.

Областная газета Свердловской области

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