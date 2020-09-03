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3 сентября 2020, 13:28

Евгений Куйвашев создал межведомственный оперштаб по контролю за введением маркировки товаров

Маркировка товаров

Евгений Куйвашев подписал распоряжение о создании межведомственного оперштаба по контролю ситуации с введением маркировки товаров средствами идентификации. Фото: Александр Зайцев.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о создании межведомственного оперштаба по контролю ситуации с введением маркировки товаров средствами идентификации. В его состав вошли пять человек.

Согласно документу, председателем назначен первый замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов, его заместителем - и.о. главы регионального минАПК Светлана Островская, а секретарём оперштаба стала главный специалист отдела регулирования и развития торговой деятельности минагропрома Свердловской области Евгения Порозкова.

В состав межведомственного оперштаба также вошли министр здравоохранения региона Андрей Карлов и заместитель министра промышленности и науки Игорь Зеленкин.

Публикуем полный текст распоряжения № 396-РП, размещённого на портале правовой информации Свердловской области:

Фото: портал правовой информации Свердловской области

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Областная газета Свердловской области

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