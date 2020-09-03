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Экономика
3 сентября 2020, 22:13

Свердловские госслужащие будут обязаны отчитываться о доходах в криптовалютах

Криптовалюта

Отчитываться о доходах в криптовалютах должны будут не только госслужащие, но и их близкие родственники, сотрудники Счётной палаты и избирательной комиссии. Фото: Павел Ворожцов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о внесении изменений в документ, касающийся контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, их доходам. В частности, чиновники должны будут отчитываться о своих цифровых финансовых активах.

К цифровым финансовым активам относятся токены и криптовалюты. Согласно документу, отчитываться о подобных доходах должны будут не только государственные служащие, но и их близкие родственники, сотрудники Счётной палаты и избирательной комиссии.

Новые поправки вступят в силу с 1 января 2021 года.

Публикуем полный текст документа, размещённого на портале правовой информации Свердловской области:

Фото: портал правовой информации Свердловской области

Напомним, 31 июля Президент России Владимир Путин утвердил закон о регулировании криптовалют на территории страны. Так, на территории страны было запрещено расплачиваться криптовалютами за любые товары и услуги.

Областная газета Свердловской области

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