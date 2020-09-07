Курс евро превысил 90 рублей впервые с 2016 года

Ранее курс евро превышал 90 рублей в феврале 2016 года. Фото: Алексей Кунилов.

Курс евро на торгах Московской биржи достиг отметки в 90,07 рубля. Такие данные были зафиксированы в 13:09 (по мск).

Ранее курс этой валюты превышал 90 рублей в феврале 2016 года, передаёт ТАСС.

Фото: Мосбиржа

Курс доллара тоже вырос и составил 76,21 рублей (в 13:30), свидетельствуют данные Мосбиржи. В последний раз курс доллара был выше 76 рублей 26 августа.

Добавим, стоимость ноябрьских фьючерсов нефти марки Brent снизилась до 41,94 доллара за баррель (-1,69%), а сорта WTI - до 39,04 доллара за баррель (-1,84%).