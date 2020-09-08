С 1 октября зарплаты бюджетников проиндексируют на 3%

В России на 3% проиндексируют зарплаты бюджетников. Фото: Галина Соловьёва.

С 1 октября в России на 3% проиндексируют зарплаты бюджетников. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Индексация коснётся работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений, работников федеральных госорганов, гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба. Это следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Также публикуем распоряжение ниже.

Фото: документ

Напомним, как сообщала ранее «Областная газета», с 1 октября на 3% также будут проиндексированы оклады государственных гражданских служащих, военнослужащих и силовиков.

Добавим, в августе годовая инфляция в России достигла 3,6%.