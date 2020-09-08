Годовая инфляция в Свердловской области растёт второй месяц подряд

В августе большее всего в Свердловской области подорожали продукты. Фото: Алексей Кунилов.

В августе годовая инфляция в Свердловской области достигла 3%. По сравнению с предыдущим месяцем показатель вырос на 0,2 процентного пункта.

Ускорение годового темпа прироста цен в регионе наблюдается второй месяц подряд. В июле он вырос на 0,1 п.п., а до этого — в мае и июне — постепенно снижался после резкого скачка, зафиксированного в апреле (3,1%).

Фото: по данным Свердловскстата

По данным Свердловскстата, в августе большее всего — на 4,1% — выросли цены на продукты. Непродовольственные товары за год стали дороже на 2,7%, а услуги — на 1,9%.

В месячном выражении продукты на Среднем Урале, наоборот, подешевели — на 0,7%. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,4%, на услуги — на 0,3%.

Для сравнения — в целом по России годовая инфляция в августе составила 3,6%.