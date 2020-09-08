Возьмут под крыло

Авиакомпания Red Wings планирует организовать в аэропорту Кольцово ключевую точку базирования суперджетов. Фото: Галина Соловьёва

Руководство авиакомпании Red Wings заявило о планах по созданию в аэропорту Кольцово ключевого транзитного хаба (пересадочного узла) для межрегиональных перелётов. Первые шаги в этом направлении перевозчик уже сделал – с 15 сентября открыты продажи билетов на рейсы авиакомпании из Екатеринбурга в Саратов, Нижний Новгород и Волгоград. К 2021 году компания планирует летать из Кольцово по 34 российским направлениям, включая Москву и Сочи. Что примечательно – на российских самолётах Sukhoi SuperJet 100 (SSJ).

Справка «ОГ» Авиакомпании Red Wings была основана в 1999 году. В парке авиакомпании около двух десятков самолётов Airbus и Sukhoi SuperJet (SSJ 100). По данным Росавиации за 2019 год, компания замыкает топ-10 российских авиакомпаний по количеству перевезённых пассажиров в 2019 году – 3,1 млн человек (для сравнения: «Уральские авиалинии» за прошлый год перевезли в три раза больше). До настоящего момента Red Wings летала из Москвы (Домодедово) в крупные региональные города, а в летний сезон по заказу туроператоров занималась перевозкой пассажиров в Турцию и в Краснодарский край.

О том, что Red Wings станет авиакомпанией, на базе которой будет сделан акцент на использование отечественной техники, стало известно в мае после большого заседания по поддержке авиаотрасли, которое провёл Президент России Владимир Путин. Тогда вице-премьер Правительства РФ Юрий Борисов заявил, что компания Red Wings должна приобрести до 60 самолетов SSJ 100 и 16 самолётов МС-21.

Авиакомпания планирует организовать точки базирования суперджетов сразу в нескольких российских аэропортах. Среди потенциальных площадок – Минеральные Воды, Сочи, Санкт-Петербург, Иркутск, Калининград и подмосковный аэропорт Жуковский. Но ключевым для проекта развития межрегиональных перевозок станет Екатеринбург. Как заявил в интервью «Ведомостям» гендиректор Red Wings Евгений Ключарев, в ближайшие два-три года здесь планируют разместить около 20 SSJ и четыре-пять аэробусов. Таким образом, Средний Урал внесёт свой вклад в популяризацию отечественного авиапрома.

– Екатеринбург расположен на перекрещении всех возможных воздушных путей, – пояснил выбор площадки Евгений Ключарев. – Это выгодное географическое расположение для транзитного узла между различными частями страны, для полётов с востока на юг и юго-запад, с востока в центр и на северо-запад. Все оптимальные маршруты проходят через Екатеринбург.

В ближайшее время количество рейсов авиакомпании Red Wings в Кольцово увеличится. Фото: Галина Соловьёва

В аэропорту Кольцово планы авиакомпании поддерживают и рассчитывают, что создание хаба позволит нарастить пассажиропоток. К слову, в 2019 году воздушная гавань обслужила 6,3 млн пассажиров. Планы по возможному строительству конкретных объектов для организации транспортного узла здесь пока не комментируют.

– Кольцово развивается как уральский хаб и обладает всей необходимой для этого инфраструктурой, – пояснили «Облгазете» в пресс-службе аэропорта. – Сегодня в Екатеринбурге существует обширная межрегиональная маршрутная сеть. Однако большинство этих рейсов выполняются различными перевозчиками и не всегда удобно увязаны между собой в расписании. Мы рассчитываем, что Red Wings сможет как структурировать эти маршруты и связать их между собой, обеспечив удобный трансфер, так и начать полеты по совершенно новым для уральцев направлениям.

Гендиректор базирующихся в Кольцово «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов уже заявил, что для его компании соседство с Red Wings непринципиально. И вместе с тем отметил, что эксплуатация 100-местных суперджетов на региональных маршрутах, на которых планирует работать авиакомпания, экономически нецелесообразна. В свою очередь, представители холдинга «Аэропорты регионов», в состав которого входит Кольцово высказывались, что рассчитывают на тесное сотрудничество между двумя авиакомпаниями – в частности, Red Wings могли бы подвозить из регионов пассажиров для международных направлений «Уральских авиалиний».

Напомним, Екатеринбург в силу удачного географического положения уже не первый раз рассматривают в качестве площадки для строительства хаба. Два года назад международный транспортно-пересадочный узел здесь планировала организовать авиакомпания «Аэрофлот», но позже остановила свой выбор на Красноярске. Тогда эксперты, опрошенные «Облгазетой», сошлись во мнении, что сейчас Кольцово намного важнее развивать транзитные перевозки с другими регионами России. И фактически такая возможность у воздушной гавани появилась.

Комментарий Михаил ПЕТРОВ, руководитель Центра развития и размещения производительных сил Института экономики УрО РАН: – Я считаю, что проект нужен. Екатеринбург – удачное место расположения для хаба с точки зрения распределения грузовых и пассажирских потоков – как начально-конечных, так и транзитных. Со временем хаб мог бы успешно обслуживать и внутрироссийские, и международные перевозки, в том числе и мультимодальные. Понятно, что потребуется время не только для создания необходимой инфраструктуры, обычно несколько лет уходит на её заполнение транспортными потоками. Что касается темпов строительства – срок реализации проекта может составить около пяти лет. Но проект коммерческий, и могут быть какие-то заранее гарантированные потоки – это может ускорить окупаемость.

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