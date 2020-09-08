Рубль снова падает

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Очередное колебание валют наблюдают россияне на фоне накалившейся международной обстановки и экономических сложностей. Курс евро сейчас находится вблизи отметки в 90 рублей.

В понедельник после обеда, впервые с февраля 2016 года, курс евро был 90,1 (по данным Московской биржи на 13:02 по местному времени). Доллар подорожал, но не так кардинально. Его стоимость составила 76,11 рубля – в последний раз на этом уровне он был 22 апреля.

Напомним, что в последние дни международная обстановка накалилась. Из-за предполагаемого отравления Навального начались разговоры, что санкции к России могут быть расширены. К слову, уже 7 сентября вечером, когда в СМИ появилась информация, что оппозиционер Алексей Навальный вышел из комы, рубль частично отыграл своё падение. На 20:30 по Екатеринбургу курс европейской валюты составлял 89,6 рубля.

Реакция В Кремле уже высказались по поводу возможных санкций. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков обозначил, что возможные санкции у многих вызывают беспокойство, и напомнил, что Северный поток-2 – крупный международный проект, в котором участвует большое количество компаний.

– Ослабление рубля происходит от серьёзно изменившегося потока денег от экспорта, прежде всего сырьевого. Пока сальдо положительное, но баланс нарушен. В последние полгода сократились продажи нефти, газа. Ситуация с Навальным с возможными санкциями по отношению к Северному потоку-2 тоже сказалась. Не скажу, что это главная причина, тем не менее, она внесла свою лепту, – считает финансовый аналитик Константин Селянин. – На мой взгляд, тенденция к ослаблению рубля сохранится. Но наш Центральный банк будет предпринимать действия, чтобы это падение смягчить. Думаю, что изменения у нас будут происходить рывками: после ослабления курса будет его укрепление, а потом снова снижение.

Официальный курс Банка России на 9 сентября составляет: евро – 89,74 рубля. Доллара – 75,96 рубля.

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