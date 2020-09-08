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Экономика
8 сентября 2020, 18:47

Kärcher планирует производить свою технику в Свердловской области

Фото: Департамент информационной политики.

Фото: Департамент информационной политики.

Возможность размещения производства немецкой компании в регионе обсудили губернатор Евгений Куйвашев, генеральный директор компании «Kärcher Россия» Алексей Алексеев и консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе, сообщает департамент информполитики региона.

– Это серьёзный проект для нас как для дочерней компании и для концерна в целом. Мы понимаем, что локализация принесёт нам, партнёрам, рынку новые возможности. Цель нашего визита — рассмотреть ресурсы, которые предлагает регион, найти точки соприкосновения, — подчеркнул Алексей Алексеев.

Немецкая компания оценила профессионализм местных специалистов и высококлассные индустриальные площадки. Также Евгений Куйвашев напомнил, что власти готовы предоставить налоговые льготы и преференции инвесторам.

Отметим, компания Kärcher производит мойки высокого давления, пароочистители, пылесосы и другую технику для уборки. Оборот компании за 2019 год составил 2,578 млрд евро.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Областная газета Свердловской области
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