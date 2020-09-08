Свердловское предприятие погасило долг по зарплатам сотрудникам на сумму 7 миллионов рублей

Предприятие не выплатило зарплаты 58 работникам. Фото: Алексей Кунилов.

Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга добилась погашения задолженности по зарплате перед сотрудниками АО "Уральская водная компания". Предприятие не выплатило зарплаты 58 работникам.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в ходе проведения проверки соблюдения трудового законодательства в деятельности АО "Уральская водная компания" было выявлено, что в период с апреля по июнь 2020 года предприятие задолжало сотрудникам более 7 млн рублей.

Прокуратура внесла представление в адрес директора предприятия с требованием устранить выявленные нарушения, а также направила в суд заявления о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по зарплате. Кроме того, в отношении "Уральской водной компании" было возбуждено административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы и иных выплат).

После вмешательства прокуратуры предприятие погасило задолженность в полном объёме.

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