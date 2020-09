ВСМПО хочет взыскать с экс-гендиректора 4,07 млрд рублей

Пост генерального директора ВСМПО Михаил Воеводин занимал с июля 2009 года по май 2020 года. Фото: Владимир Васильев

Корпорация «ВСМПО-Ависма» требует взыскать с бывшего генерального директора предприятия Михаила Воеводина 4,07 млрд рублей. Соответствующий иск размещён в картотеке дел Арбитражного суда.

На ВСМПО корреспонденту «ОГ» отказались комментировать основания подачи иска к бывшему гендиректору. «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники пишет, что причиной стали контракты по продаже ферротитана и титановой стружки по заниженной стоимости, заключённые в 2017–2019 годах. Издание сообщает, что 3,8 млрд рублей ВСМПО недополучило из-за сделок с компаниями Interlink Metals and Chemicals AG и Interlink Metals and Chemicals Inc. Ущерб ещё в 256 млн рублей принесло сотрудничество с московскими фирмами «Интермикс Мет», «ПромИндустрия», «Торгово-промышленный вектор».

Один из сотрудников ВСМПО рассказал «Областной газете», что на предприятии идут обыски, работают сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД России по Свердловской области.

Ранее сообщалось, что против Михаила Воеводина возбуждено уголовное дело. Позже в ГСУ ГУ МВД сообщили, что разбирательство идёт по поводу факта мошенничества в особо крупном размере. Конкретных фигурантов дела не называли.

Напомним, Михаил Воеводин занимал должность гендиректора с 2009 года. В апреле на заседании совета директоров срок его полномочий был продлён до 13 апреля 2023 года. Тем не менее в мае Воеводин покинул свой пост. В качестве причины было заявлено желание заняться собственными проектами. Сейчас гендиректором является Сергей Степанов.

«ВСМПО-Ависма» поставляет титан для компаний Boeing, Airbus, Embraer. Контрольный пакет акций принадлежит менеджменту предприятия. 25 процентов акций плюс одна акция находится у «Ростеха».

