Доходы бюджета Свердловской области снизились почти на 13 миллиардов из-за COVID-19

В период с января по август поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Свердловской области составили 135,7 млрд рублей. Фото: Александр Зайцев.

Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Николай Цуканов провёл рабочую встречу с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, где обсуждалась социально экономическая ситуация в регионе. Глава Среднего Урала рассказал о снижении доходов в областной бюджет на 12,9 млрд рублей по сравнению с тем же периодом в 2019 году.

Как сообщает пресс-служба полпредства Президента в УрФО, в период с января по август поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Свердловской области составили 135,7 млрд рублей. Губернатор связал это с введением ограничительных мер для противодействия коронавирусной инфекции.

Евгений Куйвашев сообщил Николаю Цуканову о подготовке к принятию бюджета региона на 2020 год и плановый период 2021-2023 годов. Главным критерием при формировании бюджета станет нацеленность на успешную реализацию нацпроектов. В свою очередь полпред Президента в УрФО указал на важность принятия дополнительных мер для повышения доходного потенциала и своевременного финансирования мероприятий по нацпроектам.

Во время разговора про поручение Президента РФ Владимира Путина об обеспечении школьников начальных классов бесплатным горячим питанием, Евгений Куйвашев подчеркнул, что в Свердловской области горячие обеды получают бесплатно абсолютно все ученики 1-4 классов - это 234 972 человека.

Кроме того, Николай Цуканов и Евгений Куйвашев обсудили подготовку к отопительному сезону. Полпред Президента указал на риск неполучения паспортов готовности по 22 муниципалитетам. Губернатор Свердловской области заявил, что держит ситуацию под личным контролем. Ранее "Областная газета" сообщала, что Свердловская ТЭЦ и ТЭЦ ТМЗ уже получили паспорта готовности к осенне-зимнему сезону.