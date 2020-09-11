Налоговые и неналоговые поступления в бюджет региона уже снизились почти на 12,9 млрд рублей. Придётся затянуть пояса?

В течение года бюджет области может корректироваться несколько раз. Последнее изменение было внесено в апреле. Доходы бюджета должны составить 273,4 млрд, а расходы – 302,8 млрд рублей. Фото: Павел Ворожцов

Бюджет Свердловской области уже ощутил первые последствия пандемии коронавируса. Из-за того что доходы многих предприятий да и жителей региона уменьшились, снизился объём налоговых и неналоговых поступлений в областную казну. Пока потери удаётся компенсировать федеральными средствами. Но, возможно, пересматривать планы на ближайшую перспективу властям всё-таки придётся.

Темпы поступлений снизились

Свежие данные о ситуации с наполняемостью бюджета на днях озвучил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Во время встречи с полномочным представителем Президента России в УрФО Николаем Цукановым глава региона обозначил, что к началу сентября региональный бюджет получил только 135,7 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов. Это на 12,9 млрд рублей меньше, чем в прошлом году, сообщили в пресс-службе полпреда и департаменте информполитики региона.

К такому развитию событий власти региона были готовы. Ещё в апреле, когда эпидемия на Среднем Урале была в самом разгаре, первый заместитель губернатора Алексей Орловпрогнозировал, что по итогам года налоговые и неналоговые поступления в свердловский бюджет составят 160,5 млрд. Это на 31,5 процента ниже, чем объём доходов, заложенный в законе о бюджете на 2020 год.

Пока в казну поступило чуть больше половины запланированных доходов. По последним данным министерства финансов региона, за семь месяцев объём налоговых и неналоговых доходов составил 119,6 млрд рублей. Сокращение произошло практически по всем статьям областных доходов. Существеннее всего просели поступления с налога на прибыль, который уплачивают организации – всего на 9,1 млрд рублей. Ранее министр финансов области Галина Кулаченкообозначала, что ухудшение ситуации с поступлениями в бюджет связано с состоянием макроэкономики и введением на федеральном и региональном уровне мер поддержки бизнеса.

Куда уходят деньги? В настоящий момент самыми затратными статьями расходов регионального бюджета являются социальная политика (потрачено 48,9 млрд рублей), образование (потрачено 47,2 млрд рублей). Общая сумма расходов за январь-июль составила 174 млрд рублей.

Долги растут Ранее «Облгазета» писала, что государственный долг региона по итогам двух кварталов достиг 96,2 млрд рублей. В итоге Свердловская область поднялась на второе место в списке регионов, занимающих деньги. Лидером стала Московская область. Посмотрим, каким будет результат по достижении 9 месяцев.

Вся надежда на Москву

Любопытно, что в сухом остатке по сравнению с 2019 годом объём поступлений в местную казну даже увеличился на 10,2 млрд рублей. Во многом это произошло благодаря поступлениям из федерального бюджета: перечисления из Москвы по сравнению с прошлым годом выросли практически в два раза.

– Ситуация, конечно, сложная. Падение доходов бюджета приличное. Но весной мы предоставили возможность правительству области перераспределять деньги между существующими статьями расходов. Кроме того, средства приходят из Федерации. Поэтому вносить корректировки в закон о бюджете на 2020 год мы пока не планируем, – пояснил «Областной газете» председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Заксобрания Свердловской области Владимир Терешков.

В министерстве финансов Свердловской области возможность корректировки бюджета на 2020 год пока не комментируют. Но, по всей видимости, властям региона придётся перераспределять средства между статьями расходов. По некоторым направлениям уже произошли серьёзные траты, и заложенных лимитов до конца года может не хватить. Например, на здравоохранение уже потрачено 22,1 млрд рублей. Изначально на него предполагалось выделить только 28,1 млрд рублей, то есть более 70 процентов средств, заложенных в бюджете на медицину, уже реализовано.

Учитывать ситуацию правительству и депутатам Заксобрания придётся и при вёрстке бюджета на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов. Процесс его формирования начнётся уже на следующей неделе. 15 сентября в Свердловской области области стартуют согласительные процедуры, на которых будет определяться количество средств, выделяемое муниципалитетам. Обсуждения пройдут в онлайн-режиме.

– Нужно помнить, что желания – это одно, а возможности местных и областного бюджетов ограничены, – пояснил Владимир Терешков. – Будем выбирать те направления, которые либо вызовут мультипликативный эффект в экономике муниципалитета, либо инициативы, требующие оперативного вмешательства. Также будем завершать проекты, которые уже начаты.

Динамика поступлений средств в бюджет Свердловской области

(за семь месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года*)

Источник поступленийсредств в бюджет Поступленияза январь­июль 2019 года Поступленияза январь­июль2020 года Всего доходов бюджета 146,7 млрд рублей 156,9 млрд рублей 1. Безвозмездные поступления (в том числе – из бюджета РФ) 14,1 мдрд рублей 37,3 млрд рублей 2. Налоговых и неналоговых доходов 132,6 млрд рублей 119,6 млрд рублей среди них: Налог на прибыль организаций 53,9 млрд рублей 44,8 млрд рублей НДФЛ 42,9 млрд рублей 41,4 млрд рублей Налог, взимаемый по упрощённой системе налогообложения 7,4 млрд рублей 6,5 млрд рублей Налог на профессиональный доход (для самозанятых) ­ 0,1 млрд рублей Налог на имущество 14,6 млрд рублей 13,8 млрд рублей Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 0,9 млрд рублей 0,9 млрд рублей Доходы от имущества, находящегося в госсобственности 0,6 млрд рублей 0,1 млрд рублей Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 0,05 млрд рублей 0,02 млрд рублей

* данные минфина по поступлению средств в бюджет за 8 месяцев 2020 года пока не опубликованы

ИСТОЧНИК: сайт министерства финансов Свердловской области

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