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Экономика
15 сентября 2020, 11:40

Глава Федерации бокса России Умар Кремлёв купил долю в уральской компании

Умар Кремлёв

Умар Кремлёв нередко бывает в Екатеринбурге. Фото: Владимир Мартьянов.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв купил 35% ООО Промышленная группа "Уралвтормет". Компания зарегистрирована в Екатеринбурге в 2016 году и занимается в основном торговлей отходами и ломом.

По данным "СПАРК-Интерфакс", изменение количества учредителей промышленной группы произошло 7 сентября. 35% (номинальная стоимость 87 500 руб.) выкуплены у единственного собственника Евгения Антропова. По итогам прошлого года выручка компании составила 9,2 млрд руб., чистая прибыль - 41 млн руб.

Умар Кремлёв подтвердил "Коммерсанту" факт сделки, отметив, что "Уралвтормет" оказывает поддержку Федерации бокса России.

"В настоящее время есть идеи о реализации новых инновационных проектов на рынке оборота чёрных и цветных металлов с давними партнёрами — группой компаний "Уралвтормет", для чего мною и была приобретена доля в уставном капитале ООО ПГ "Уралвтормет", - приводит "Коммерсант" слова Кремлёва, отмечая, что сумма совершённой сделки не раскрывается.

При этом на сайте Федерации бокса в качестве партнёра указано ООО Производственное объединение "Уралвтормет", юридически не связанное с ООО "ПГ "Уралвтормет". Владельцем первой из компаний официально значится Сергей Савельев. Она также занимается в основном оптовой торговлей отходами и ломом.

Добавим, что Умар Кремлёв нередко бывает в Екатеринбурге. Год назал он вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым дал страт строительству в Каменске-Уральском Центра развития бокса. Подобные центры могут появиться также в Нижнем Тагиле, Красноуфимске, Серове и Талице.

Областная газета Свердловской области

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