ТЦ Metro в Нижнем Тагиле закроется

Фото: Александр Зайцев.

Торговый центр прекратит свою работу 30 сентября – об этом «Облгазете» сообщили в пресс-службе Metro.

В компании пояснили, что причинами решения о закрытии стало отсутствие перспективы развития и роста финансовых показателей. Также там выяснили, что локация, в которой располагается ТЦ, неудобна для предпринимателей и жителей города.

Одно из направлений торговой сети – оптовая торговля. Благодаря точкам в Екатеринбурге в Metro рассчитывают сохранить нижнетагильских бизнес-покупателей. Компания надеется, что процесс доставки из уральской столицы будет проходить «бесшовно».

Отметим, что Metro – немецкая сеть, в Россию она пришла в начале 2000-х годов. В настоящий момент в Свердловской области работают четыре магазина Metro. Три из них находятся в Екатеринбурге, один – в Нижнем Тагиле.

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