Реготделение «Деловой России» и РАНХиГС подписали соглашение о сотрудничестве

Десятки действующих муниципальных служащих смогут пройти дополнительную подготовку в рамках совместных программ РАНХиГС и деловых объединений Свердловской области. Первой академия договорилась о таком сотрудничестве со Свердловским региональным отделением организации «Деловая Россия». Вчера в Екатеринбурге состоялось подписание соответствующего соглашения.

Цель соглашения — развитие сотрудничества в области профессионального образования. Для служащих будут созданы новые образовательные программы. В частности, их будут учить устойчивому развитию социальных проектов.

– Мы хотим совместно заняться подготовкой кадров, которые сумеют выстроить работу по устойчивому развитию, прежде всего экономическому и экологическому. «Деловая Россия» накопила хороший эмпирический опыт, с помощью РАНХиГС мы хотим эти знания академизировать, – пояснил «Облгазете» председатель реготделения «Деловой России» Леонид Гункевич.