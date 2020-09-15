Темы дня

Экономика
15 сентября 2020, 18:41

Реготделение «Деловой России» и РАНХиГС подписали соглашение о сотрудничестве

Десятки действующих муниципальных служащих смогут пройти дополнительную подготовку в рамках совместных программ РАНХиГС и деловых объединений Свердловской области. Первой академия договорилась о таком сотрудничестве со Свердловским региональным отделением организации «Деловая Россия». Вчера в Екатеринбурге состоялось подписание соответствующего соглашения.

Цель соглашения — развитие сотрудничества в области профессионального образования. Для служащих будут созданы новые образовательные программы. В частности, их будут учить устойчивому развитию социальных проектов.

– Мы хотим совместно заняться подготовкой кадров, которые сумеют выстроить работу по устойчивому развитию, прежде всего экономическому и экологическому. «Деловая Россия» накопила хороший эмпирический опыт, с помощью РАНХиГС мы хотим эти знания академизировать, – пояснил «Облгазете» председатель реготделения «Деловой России» Леонид Гункевич.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 № 1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

  • Опубликовано в №171 от 16.09.2020
Областная газета Свердловской области
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
15.09.2020, 16:36 / Экономика
Часть сотрудников "ВСМПО-Ависма" перевели на режим неполной занятости
15.09.2020, 11:40 / Экономика
Глава Федерации бокса России Умар Кремлёв купил долю в уральской компании
12.09.2020, 17:59 / Экономика
Правительство России выделило ещё 35 миллиардов рублей на пособия по безработице
11.09.2020, 12:24 / Экономика
Уральский промышленный кластер вошёл в реестр Минпромторга России
10.09.2020, 18:43 / Экономика
Доходы бюджета Свердловской области снизились почти на 13 миллиардов из-за COVID-19