К концу года бюджет региона может недосчитаться 21 миллиарда рублей

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В Свердловской области стартовали заседания согласительных комиссий по формированию бюджета области, на которых главы муниципалитетов имеют возможность получить финансовую поддержку из областного бюджета. Подробнее о процессе рассказали заместитель губернатора – министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко и председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Законодательного собрания региона Владимир Терешков.

По словам Галины Кулаченко, при формировании доходной части бюджета на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов будут учтены определённые новшества. Дело в том, что изменились нормативы зачисления акцизов на крепкий алкоголь и бензин, а значит, в 2021 году область за счёт этого может получить дополнительно 2 млрд рублей. Предварительные данные по объёму планируемых доходов и расходов бюджета на ближайшие три года пока не озвучиваются.

Как отметили спикеры, несмотря на то, что бюджет формируется в сложных экономических условиях, все защищённые статьи бюджета будут финансироваться в полном объёме. При этом особое внимание будет уделено трём указам Президента России – о подготовке к Универсиаде 2023 года и 300-летним юбилеям Екатеринбурга и Нижнего Тагила.

– Никто ни на федеральном, ни на региональном уровне не заявлял, что мы будем сокращать расходы или отказываться от Универсиады. Нужно понимать, что когда мы проводим Универсиаду, все объекты, которые появляются на карте Свердловской области, так и останутся и будут приносить пользу. А что касается 300-летия Екатеринбурга и Нижнего Тагила, то жители заслужили достойного проведения юбилеев не только с фейерверками и концертами, но и с тем материальным вложением, которое также останется в этих городах на века, – подчеркнул Терешков.

Сама процедура формирования областного бюджета в этом году претерпела некоторые изменения.

– Этот год сильно отличается от предыдущих. Согласительные процедуры проходят не очно, а в режиме видеоконференцсвязи. Скажу прямо, это несколько напрягает депутатов. Хочется тут же «схватить» вопрос и предложить решение, но не получается, – поделился Владимир Терешков. – Кроме того, в этом году на согласительные комиссии почти в полном составе заявились муниципальные образования – 73 уже официально внесены в график. Работа будет вестись ежедневно. Заметно, что главы муниципалитетов, участвуя в обсуждении, стараются выложить весь объём своих пожеланий. Хотя они понимают, что не всё пройдёт. Это затягивает время. В этот сложный период надо выделять главное. Будем говорить откровенно: бюджеты напряжённые, в том числе и в муниципальных образованиях. Требуется жёсткий подход в формировании планов и программ.

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Важно В связи с экономической ситуацией, вызванной распространением коронавируса, уже сейчас определённую тревогу вызывает ситуация с госдолгом. Напомним, что по итогам II квартала он составил 96,2 млрд рублей. Отвечая на вопрос «Облгазеты», Галина Кулаченко сообщила, что сейчас он незначительно, но всё-таки снизился и составляет 95,2 млрд рублей (33 млрд рублей из этой суммы – бюджетные кредиты). Отметим, что госдолг будет увеличиваться, но насколько – будет зависеть от наполнения доходной части бюджета. К текущему моменту поступления снизились уже на 15 млрд рублей (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) – к концу года сумма может увеличиться до 21 млрд рублей. Министр также отметила, что в этом году в бюджет региона интенсивно поступали субсидии из федерального бюджета. В частности, дважды выделялись дотации на возмещение выпадающих доходов – сумма составила 9,9 млрд рублей. Сейчас областные власти ждут третий транш, его объём пока неизвестен.

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