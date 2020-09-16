В 2021 году реальные доходы россиян вырастут на 3%. Фото: Алексей Кунилов.

На сегодняшнем заседании Правительство России рассмотрит прогноз социально-экономического развития страны на 2021-2023 годы. Документ подготовлен Минэкономразвития РФ.

Как сообщает ТАСС, базовый вариант прогноза говорит, в частности, о росте реальных доходов россиян. Так, в 2021 году они должны увеличиться на 3%, в 2022 — на 2,4%, в 2023 — на 2,5%. Расти будет и реальная зарплата: в 2020 году — на 1,5%, в 2021 и 2022 — на 2,2%, в 2023 — на 2,5%.

Ожидается также, что по итогам текущего года уровень безработицы в стране составит 5,7% (по последним данным, показатель находится на уровне 6,3%). В дальнейшем он будет снижаться: в 2021 году — до 5,2%, в 2022 — до 4,7%, в 2023 — до 4,6%.

ВВП в 2021 году должен вырасти на 3,3%, в 2022 — на 3,4%, в 2023 — на 3%. Прогнозируется также укрепление рубля — до 71,2 рубля за доллар в этом году до 72,4 рубля за доллар — в следующем. В 2022 году среднегодовой курс составит 73,1 рубля за доллар, в 2023 — 73,8 рубля.

Напомним, ранее стало известно, на сколько вырастут пенсии в следующем году. Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров должен составить 17 443 рубля.

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