Свердловские предприятия задолжали своим работникам 29,4 миллиона рублей

Задолженность по зарплате в Свердловской области составила 29,4 млн рублей. Фото: Алексей Кунилов.

По данным на 1 сентября 2020 года, задолженность по зарплате в Свердловской области составила 29,4 млн рублей. За месяц сумма долга снизилась на 6,1%.

Как следует из данных Росстата, долги свердловских предприятий перед работниками сформировались из-за отсутствия собственных средств. Какие именно предприятия имеют долги в настоящее время, пока не уточняется. Добавим, что к 1 августа о наличии задолженности отчитались четыре предприятия — из Екатеринбурга, Алапаевска, Кушвинского и Горноуральского ГО.

Уточняется, что кроме Свердловской области в УрФО долги по зарплате имеются также в Челябинской области: её предприятия не выплатили вовремя сотрудникам 18,5 млн рублей.

В целом по России суммарная задолженность составляет 1 млрд 835 млн рублей. Это на 15,7% меньше, чем было зарегистрировано 1 августа.

Напомним, ранее «Областная газета» рассказывала о том, что в Екатеринбурге АО «Уральская водная компания» погасило задолженность перед 58 сотрудниками. Это было сделано после вмешательства прокуратуры.