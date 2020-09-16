Глава Екатеринбурга назвал основную направленность бюджета на 2021 год

Бюджет-2021 сохранит социальную направленность. Фото: Владимир Мартьянов

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский провёл заседание коллегии городской администрации, на которой обсуждался план мероприятий по подготовке бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Градоначальник подтвердил, что бюджет сохранит социальную направленность.

В совещании приняли участие заместители главы города, руководители профильных отраслевых органов администрации Екатеринбурга.

Как рассказала начальника департамента финансов мэрии Анна Турунцева, основная сумма доходов бюджета на 2021 год прогнозируется за счёт налогов на доходы физических лиц (более 39%), земельного налога (более 13%), упрощённой системы налогообложения (более 12%), дохода от использования муниципального имущества (более 10%), налогов на имущество (более 4%) и других доходов (более 15%).

Отмечается, что налог на единый вменённый доход для отдельных видов деятельности с 1 января 2021 года применяться не будет.

Основные бюджетные затраты муниципалитета будут направлены на социальную сферу. По словам мэра, главными статьями расходов станут образование, социальная политика, культура и отрасли национальной экономики.

Александр Высокинский подчеркнул, что в бюджете планируется обеспечить сохранение заработной платы на достигнутом уровне и завершение строительства объектов, имеющих высокую степень готовности. Особое внимание будет уделено строительству и капремонту школ.

«Несмотря на сложную экономическую обстановку и существенные потери доходов городского бюджета, в нём будут учтены расходы на реализацию национальных проектов, переселение жителей из ветхих и аварийных домов, замену лифтов, благоустройство парков и скверов, мероприятия по подготовке к празднованию 300-летия Екатеринбурга и Универсиады-2023», – приводит слова мэра пресс-служба городской администрации.

Напомним, как сообщала «Областная газета», при формировании бюджета Свердловской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов будут учтены особенности развития экономики в текущем году. Во внимание будут приняты и меры поддержки отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.

Ранее глава Среднего Урала рассказал о снижении доходов в областной бюджет на 12,9 млрд рублей по сравнению с тем же периодом в 2019 году.