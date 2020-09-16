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16 сентября 2020, 20:44

Кабмин РФ утвердил проект федерального бюджета до 2021 год

Правительство РФ

В 2020-2021 годах на поддержку граждан и бизнеса предусмотрена сумма равная 5% ВВП. Фото: Владимир Мартьянов.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о том, что Правительство одобрило проект федерального бюджета страны на следующий год, а также на плановый период 2022 и 2023 годы. Глава Минфина РФ Антон Силуанов отметил, что в 2020-2021 годах на поддержку граждан и бизнеса предусмотрена сумма равная 5% ВВП.

"Буквально сегодня Правительство одобрило федеральный бюджет и в том числе бюджет Фонда обязательного медицинского страхования", - передаёт слова Татьяны Голиковой, сказанные на открытии клинического госпиталя "Лапино-2", ТАСС.

Во время сегодняшнего заседания министр финансов РФ подчеркнул, что бюджетная политика на 2020-2021 год ориентирована на борьбу с последствиями пандемии COVID-19. Соответствующие меры поддержки адресованы наиболее уязвимым гражданам, отраслям, а также сфере здравоохранения, сообщает пресс-служба кабмина.

По словам Антона Силуанова, в 2021 году повышенный объём дефицита и расходов бюджета сохранится, в связи с чем Минфин планирует увеличить объём заимствований сверх обычных параметров и ориентиров на 875 млрд рублей. Кроме того, объём госдолга в ближайшие два года вырастет до уровня 20% ВВП.

"Когда спрос частного сектора будет восстанавливаться и мы ожидаем экономический рост, такая политика может привести к вытеснению частных инвестиций и снижению доступности финансовых средств для частного сектора", - отметил глава Минфина.

Он подчеркнул, что в связи с этим прогнозируемый объём дефицита бюджета будет сокращаться с 4,4% ВВП в 2020 году до 2,4% в 2021 и до 1% дефицита от ВВП на период с 2022 года и далее. Также Антон Силуанов сообщил, что в следующем году расходы на реализацию нацпроектов увеличатся на 15%, а в 2023 году - на 40% по сравнению с текущим годом.

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Областная газета Свердловской области

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